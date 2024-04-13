Вода идет со вкусом кладбищ и скотомогильников: бывший омич — о потопе в Орске

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:47
Оренбургскую область топит уже полторы недели. В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, из-за чего тысячи домов ушли под воду. Бывший омич Андрей (имя изменено по его просьбе) переехал в Оренбуржье несколько лет назад. Мужчина рассказал Городу55 о том, что происходит в Орске сейчас.
Орск разделен на Старый и Новый город. По данным последней переписи населения здесь проживает около 190 тысяч человек.
«В Новом городе вся вода отравлена, либо ее нет вообще. Но это ерунда по сравнению с тем, что происходит в Старом», — начал свой рассказ Андрей.
Главная проблема, с которой столкнулись местные жители, — мародеры. Люди покидают затопленное жилье, оставляя в домах технику, мебель, личные вещи.
«В Старом городе вскрыли почти все магазины — от частных лавок до крупных супермаркетов. Говорят, дверь к „Пятерочке“ аж взрывали. В жилые дома влезали прямо с лодок в окна. Хотя многие говорят, что в толпе волонтеров и спасателей затесались обыкновенные воры. Говорили: „Давайте мы вам подсобим вынести человека из жилища“. Брали, в том числе, инвалидов под бока, а сами осматривали изнутри, что можно утащить под прикрытием ночи. В домах оставалась почти вся техника, ведь никого местная администрация не предупреждала заранее паковать чемоданы. А потом кромешной ночью наведывались.»
Случаев мародерства немало и в Новом городе. В этой части Орска много эвакуированных домов, от которых уже отошла вода. Но жители не могут вернуться в свои квартиры: отключены газ, свет, вода, канализация.
«По ночам такие же типы сидят на скамейках, светят в окна фонариком, изучают на наличие жильцов и какого-то ценного имущества, а потом с баулами выбегают из подъездов. Многие из-за этого, кстати, не эвакуировались. Сами по ночам фонариками светят из окон в ответ, чтобы никто не думал, что дом брошен. Знакомая кассир рассказала, что специально реальным волонтерам доплачивает и подкармливает, чтобы во время ночных патрулей дом ее родителей не забывали. Туда уже наведывались домушники. Их поймали, сдали полиции. Но замок на квартире по-прежнему сломан, кустарно дверь закрепили, и теперь „допохрану“ нанимают.»
В многих районах Орска полностью отключили воду.
«У меня вот, например, никакой воды ни холодной, ни горячей нет три дня. До этого иногда маленькой струйкой пускали. Не справляются очистительные установки, канализация заражена. Вода, говорят, идет со вкусом смытых человеческих кладбищ и скотомогильников, не считая естественных фекалий. Но я с самого начала „великого орского потопа“ эту воду исключил из рациона. Держу ванну набранной для смыва в туалете, а моюсь в тазике из купленной воды. Ирония в том, что даже с технической водой дефицит, и многие, кто не успел также ванну залить, даже этому рады.»
Местная администрация, со слов Андрея, предлагает техническую воду использовать для питья и приготовления пищи. Но при этом органы власти сами же вывешивают таблички у подъездов домов с предупреждением, что такая вода опасна даже кипяченая.
«В СМИ периодически появляется информация, что ездят машины с технической водой. Кто подошел не вовремя, тот не успел.»
В магазинах Орска смели пятилитровые бутылки с водой.
В первые дни вообще были пустые прилавки, максимум сок и газированная вода. Сейчас хотя бы полторашки появились. Однако в городе хватает реально крутых волонтеров. Вчера домой шел, грузовая машина остановилась, из кузова высунулся парень, и громко на всю улицу: «Вода питьевая! По одной в руки!». Весь кузов забит пятилитровками до отказу. Это какой-то собственник коттеджа с артезианским источником, решил разориться. Опустошили грузовик в считанные минуты. Таких историй полно. Полноценная гуманитарная помощь.»
Андрей рассказал, что в поликлиники Орска местные жители массово обращаются с симптомами отравления. В городе объявили вакцинацию от гепатита А. Вирус передается при употреблении немытых овощей и фруктов или грязной воды из неизвестных источников, а также воды, зараженной канализационными стоками.
«У нас еще идиотов хватало, которые купались в этих отходах. Ладно, можно понять, что народ переворачивался на лодках и оказывался в воде, потому что, течение, очень сильное местами было. Даже моторные лодки переворачивались с людьми. И вообще плавать очень сложно, все в мусоре. В прошлом месяце администрация кронировала деревья, субботники не проводили. В итоге люди плывут на моторной лодке, но достают весла, ибо пока мусор не сгребешь, не доплывешь до места эвакуации.»
По последним данным, уровень реки Урал на 6:00 13 апреля составлял 1171 см. На 22:00 накануне он был 1162. То есть за ночь прибавил 9 сантиметров. Накануне официально прогнозировалась дальнейшее повышение уровня воды. Оно может подтопить порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах в 5 муниципальных образованиях: Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе.