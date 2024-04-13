Вода идет со вкусом кладбищ и скотомогильников: бывший омич — о потопе в Орске

Оренбургскую область топит уже полторы недели. В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, из-за чего тысячи домов ушли под воду. Бывший омич Андрей (имя изменено по его просьбе) переехал в Оренбуржье несколько лет назад. Мужчина рассказал Городу55 о том, что происходит в Орске сейчас.