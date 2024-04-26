gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Орск

Выбрать дату
Апрель
Пациент скорее жив. Мэр Омска заявил о возможной реанимации фонтана у «Пушкинки»
Перспективы каскадного фонтана Сергей Шелест обсудил с главой региона.
26 апреля, 12:37
В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка
15 апреля, 07:12
Вода идет со вкусом кладбищ и скотомогильников: бывший омич — о потопе в Орске
13 апреля, 06:42
Омский водоканал отправил в затопленный Орск автолабораторию для анализа воды
Подобная машина незаменима в обеспечении безопасности людей в затопленном городе.
7 апреля, 11:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика