Ждет суд. Сотрудница омского банка оформляла кредитки на клиентов и тратила их деньги

В июле–октябре 2022 года, как выяснилось, обвиняемая оформляла кредитные карты на омичей. Женщина работала оператором в банке и имела доступ к персональным данным своих клиентов. Воспользовавшись этим, она оформляла заявки от их имени и ставила подписи в документах для заключения договора.