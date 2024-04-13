Ждет суд. Сотрудница омского банка оформляла кредитки на клиентов и тратила их деньги

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили о завершении расследования в отношении 32-летней сотрудницы банка, которая обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования.
В июле–октябре 2022 года, как выяснилось, обвиняемая оформляла кредитные карты на омичей. Женщина работала оператором в банке и имела доступ к персональным данным своих клиентов. Воспользовавшись этим, она оформляла заявки от их имени и ставила подписи в документах для заключения договора.
Когда омичи получили уведомления о задолженности, они сразу же обратились в банк. В ответ на это служба безопасности банка обратилась в полицию, заявив, что трое их клиентов требуют признать недействительными кредитные договоры, которые они не заключали.
Как оказалось, ей помогали еще трое знакомых. Сотрудница якобы обратилась к ним за помощью в выполнении плана по продаже кредитных карт. Она обещала сама выплачивать ежемесячный платеж, но со временем деньги закончились, и выплаты прекратились.
Таким образом, обвиняемая заключила шесть кредитных договоров на общую сумму 587 тысяч рублей. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Кировском суде.