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иллюстрация

Ждет суд. Сотрудница омского банка оформляла кредитки на клиентов и тратила их деньги

13 апреля 2024, 09:31
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске сотрудница банка предстанет перед судом за мошенничество с кредитками

Омичка работала оператором в банке и отправляла заявки на кредиты от имени своих клиентов. За все время она оформила 6 кредитов на 587 тысяч рублей. О долгах омичи узнали лишь из смс-уведомлений.

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили о завершении расследования в отношении 32-летней сотрудницы банка, которая обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования.

В июле–октябре 2022 года, как выяснилось, обвиняемая оформляла кредитные карты на омичей. Женщина работала оператором в банке и имела доступ к персональным данным своих клиентов. Воспользовавшись этим, она оформляла заявки от их имени и ставила подписи в документах для заключения договора.

Когда омичи получили уведомления о задолженности, они сразу же обратились в банк. В ответ на это служба безопасности банка обратилась в полицию, заявив, что трое их клиентов требуют признать недействительными кредитные договоры, которые они не заключали.

Как оказалось, ей помогали еще трое знакомых. Сотрудница якобы обратилась к ним за помощью в выполнении плана по продаже кредитных карт. Она обещала сама выплачивать ежемесячный платеж, но со временем деньги закончились, и выплаты прекратились.

Таким образом, обвиняемая заключила шесть кредитных договоров на общую сумму 587 тысяч рублей. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Кировском суде.

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