Молодой омич хотел устроиться на работу копирайтером и лишился полмиллиона рублей

После этого парню отправили ссылку для создания личного счета на платформе биржи, куда будет поступать зарплата. Чтобы его активировать, он перевел 10 тысяч рублей мошенникам. Однако на этом все не закончилось, его продолжили вводить в заблуждение и убедили оформить три займа на общую сумму 495 000 рублей. Эти деньги он перевел таким же образом.