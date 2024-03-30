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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

иллюстрация

Молодой омич хотел устроиться на работу копирайтером и лишился полмиллиона рублей

30 марта 2024, 08:32
Фото: Город55
иллюстрация
Мошенники убедили парня скачать приложение якобы для работы и выманили у него 505 000 рублей.

19-летний житель Кировского округа лишился 505 000 рублей, когда пытался устроиться на работу. В пресс-службе омской полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Выяснилось, что в середине марта омич разместил свое резюме на сайте. Через пять дней ему позвонил якобы сотрудник кадровой службы и предложил работу копирайтера. Молодой человек согласился и, чтобы продолжить сотрудничество, установил на компьютер приложение для работы.

После этого парню отправили ссылку для создания личного счета на платформе биржи, куда будет поступать зарплата. Чтобы его активировать, он перевел 10 тысяч рублей мошенникам. Однако на этом все не закончилось, его продолжили вводить в заблуждение и убедили оформить три займа на общую сумму 495 000 рублей. Эти деньги он перевел таким же образом.

Спустя пару дней молодой человек рассказал своей маме о сложившейся ситуации. Она сразу поняла, что ее сына обманули. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установливают личности подозреваемых.

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