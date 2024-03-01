Будьте бдительны! Сотрудница салона сотовой связи оформила кредит на пожилую омичку

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:55
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении работницы магазина, которая украла личные данные покупательницы и оформила на нее кредит.
В сентябре 2022 года пенсионерка предоставила свой паспорт при покупке телефона в сетевом магазине. Сотрудница офиса продаж, используя персональные данные покупательницы, оформила через приложение кредит на сумму 30 тысяч рублей.
О долге пожилая омичка узнала только спустя два месяца из банковского уведомления о просрочке платежа. После чего она обратилась в полицию. В итоге прокурор Омского района направил в суд иск в защиту интересов пожилой местной жительницы. Обвиняемая свою вину полностью признает. Иск рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.