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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

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Updated Сегодня, 05:55

иллюстрация

Будьте бдительны! Сотрудница салона сотовой связи оформила кредит на пожилую омичку

1 марта 2024, 05:51
Фото: Город55
иллюстрация

Продавщица мобильных телефонов из Омска незаконно оформила кредит на пенсионерку

Омичка узнала о долге только через пару месяцев, когда пришло уведомление о просрочке платежа.

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении работницы магазина, которая украла личные данные покупательницы и оформила на нее кредит.

В сентябре 2022 года пенсионерка предоставила свой паспорт при покупке телефона в сетевом магазине. Сотрудница офиса продаж, используя персональные данные покупательницы, оформила через приложение кредит на сумму 30 тысяч рублей.

О долге пожилая омичка узнала только спустя два месяца из банковского уведомления о просрочке платежа. После чего она обратилась в полицию. В итоге прокурор Омского района направил в суд иск в защиту интересов пожилой местной жительницы. Обвиняемая свою вину полностью признает. Иск рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.

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#Преступление#Полиция#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Новости#Пожилые люди
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