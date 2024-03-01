Будьте бдительны! Сотрудница салона сотовой связи оформила кредит на пожилую омичку

О долге пожилая омичка узнала только спустя два месяца из банковского уведомления о просрочке платежа. После чего она обратилась в полицию. В итоге прокурор Омского района направил в суд иск в защиту интересов пожилой местной жительницы. Обвиняемая свою вину полностью признает. Иск рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.