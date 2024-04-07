Обманчивый рынок. Житель Омской области потерял 4,5 млн рублей на мошеннической бирже

Позже с ним связался «биржевый брокер» и предложил установить специальное приложение «Терминал», где размещается информация о ценных бумагах: котировки и доходы от инвестиций в них. Более того — в приложении можно и «инвестировать», чем мужчина и воспользовался — оставив на платформе 73 тысячи рублей. Цифры «вклада» росли буквально на глазах — и поэтому лже-брокер посоветовал мужчине увеличить сумму в личном кабинете. После этой рекомендации мужчина оформил сразу несколько кредитов и полученные деньги перевел на счета мошенников.