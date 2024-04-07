Обманчивый рынок. Житель Омской области потерял 4,5 млн рублей на мошеннической бирже

Posted Вчера, 07:34
Published Вчера, 07:34
Modified Вчера, 07:36
Updated Вчера, 07:36
Пресс-центр УМВД по Омской области сообщил об еще одной уловке мошенников: злоумышленники представляются «биржевыми брокерами» и якобы «помогают» инвестировать.
Как сообщается, 50-летний житель села Мартюшево обнаружил в социальных сетях заманчивое предложение о вложении в ценные бумаги — якобы для граждан, рожденных еще во время Советского Союза, действует специальное разрешение для инвестирования на бирже. Перейдя по ссылке в объявлении, мужчина оставил свои контакты.
Позже с ним связался «биржевый брокер» и предложил установить специальное приложение «Терминал», где размещается информация о ценных бумагах: котировки и доходы от инвестиций в них. Более того — в приложении можно и «инвестировать», чем мужчина и воспользовался — оставив на платформе 73 тысячи рублей. Цифры «вклада» росли буквально на глазах — и поэтому лже-брокер посоветовал мужчине увеличить сумму в личном кабинете. После этой рекомендации мужчина оформил сразу несколько кредитов и полученные деньги перевел на счета мошенников.
Вывести доход от таких «инвестиций» уже не получилось — мужчина понял, что попал в руки мошенников и обратился в полицию. Проводится проверка, злоумышленников разыскивают.
Ранее Город55 сообщал, что телефонные мошенники стали пользоваться «прикрытием» в виде имен высокопоставленных чиновников: