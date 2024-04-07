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Posted Вчера, 07:34

Published Вчера, 07:34

Modified Вчера, 07:36

Updated Вчера, 07:36

Житель района Омской области инвестировал в ценные бумаги мошенников

Обманчивый рынок. Житель Омской области потерял 4,5 млн рублей на мошеннической бирже

7 апреля 2024, 07:34
Фото: 1MI

Житель района Омской области инвестировал в ценные бумаги мошенников

50-летний мужчина увидел объявление о дополнительном заработке для родившихся в СССР.

Пресс-центр УМВД по Омской области сообщил об еще одной уловке мошенников: злоумышленники представляются «биржевыми брокерами» и якобы «помогают» инвестировать.

Как сообщается, 50-летний житель села Мартюшево обнаружил в социальных сетях заманчивое предложение о вложении в ценные бумаги — якобы для граждан, рожденных еще во время Советского Союза, действует специальное разрешение для инвестирования на бирже. Перейдя по ссылке в объявлении, мужчина оставил свои контакты.

Позже с ним связался «биржевый брокер» и предложил установить специальное приложение «Терминал», где размещается информация о ценных бумагах: котировки и доходы от инвестиций в них. Более того — в приложении можно и «инвестировать», чем мужчина и воспользовался — оставив на платформе 73 тысячи рублей. Цифры «вклада» росли буквально на глазах — и поэтому лже-брокер посоветовал мужчине увеличить сумму в личном кабинете. После этой рекомендации мужчина оформил сразу несколько кредитов и полученные деньги перевел на счета мошенников.

Вывести доход от таких «инвестиций» уже не получилось — мужчина понял, что попал в руки мошенников и обратился в полицию. Проводится проверка, злоумышленников разыскивают.

Ранее Город55 сообщал, что телефонные мошенники стали пользоваться «прикрытием» в виде имен высокопоставленных чиновников:

Добрались до губернатора. Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени
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#Происшествия#Полиция#Омская область#Мошенничество#Социальные сети#Инвестиции#Биржа#Кредиты#Новости#Обман#Развод#Илья Скобин#Ценные бумаги#Терминал
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