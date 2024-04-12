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Омичка Юлия Шестакова стала учредителем фирмы в Сочи

Юлия Шестакова из «Сладуницы» теперь производит игры и игрушки в Сочи

12 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI

Омичка Юлия Шестакова стала учредителем фирмы в Сочи

Предпринимательнице перешел весь уставный капитал ООО «Давичи».

В обществе с ограниченной ответственностью «Давичи», зарегистрированном в Сочи на Транспортной улице, поменялся учредитель. С момента регистрации в 2017 году весь уставный капитал принадлежал Михаилу Шестакову, но с 10 апреля единственный бенефициар — Юлия Шестакова.

Речь идет об омской предпринимательской семье. Михаил Шестаков, бизнесмен с омским ИНН, в 2017–2019 годах еще и занимал в «Давичи» пост директора, но с какими-либо другими бизнес-активами он официально не связан. Юлия Шестакова известна как соосновательница и бывший гендиректор омской фабрики «Сладуница», а также учредитель ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке. Эти активы сделали ее одной из богатейших женщин Омска.

«Давичи» специализируется на производстве игр и игрушек. Доходы компании за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 139 млн рублей, чистая прибыль — 19 млн.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Сочи#Новости#Юлия Шестакова#Переход доли
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