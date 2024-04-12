Юлия Шестакова из «Сладуницы» теперь производит игры и игрушки в Сочи

Речь идет об омской предпринимательской семье. Михаил Шестаков, бизнесмен с омским ИНН, в 2017–2019 годах еще и занимал в «Давичи» пост директора, но с какими-либо другими бизнес-активами он официально не связан. Юлия Шестакова известна как соосновательница и бывший гендиректор омской фабрики «Сладуница», а также учредитель ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке. Эти активы сделали ее одной из богатейших женщин Омска.