Юлия Шестакова из «Сладуницы» теперь производит игры и игрушки в Сочи

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В обществе с ограниченной ответственностью «Давичи», зарегистрированном в Сочи на Транспортной улице, поменялся учредитель. С момента регистрации в 2017 году весь уставный капитал принадлежал Михаилу Шестакову, но с 10 апреля единственный бенефициар — Юлия Шестакова.
Речь идет об омской предпринимательской семье. Михаил Шестаков, бизнесмен с омским ИНН, в 2017–2019 годах еще и занимал в «Давичи» пост директора, но с какими-либо другими бизнес-активами он официально не связан. Юлия Шестакова известна как соосновательница и бывший гендиректор омской фабрики «Сладуница», а также учредитель ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке. Эти активы сделали ее одной из богатейших женщин Омска.
«Давичи» специализируется на производстве игр и игрушек. Доходы компании за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) составили 139 млн рублей, чистая прибыль — 19 млн.