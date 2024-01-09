Омичка Юлия Шестакова нашла новое название для своих конфет

Омская предпринимательница Юлия Шестакова закрепила за собой исключительное право использования товарного знака «Улетная палочка». Этот знак был зарегистрирован 18 декабря, но формально права Шестаковой вступили в силу еще 1 февраля. Они будут действовать последующие 9 лет — до 1 февраля 2033 года. Предполагается, что товарный знак будет использоваться для маркировки конфет.