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У омских кондитеров появилась «Улетная палочка»

Омичка Юлия Шестакова нашла новое название для своих конфет

9 января 2024, 04:10
Фото: 1MI

У омских кондитеров появилась «Улетная палочка»

Совладелица «Сладуницы» зарегистрировала новый товарный знак.

Омская предпринимательница Юлия Шестакова закрепила за собой исключительное право использования товарного знака «Улетная палочка». Этот знак был зарегистрирован 18 декабря, но формально права Шестаковой вступили в силу еще 1 февраля. Они будут действовать последующие 9 лет — до 1 февраля 2033 года. Предполагается, что товарный знак будет использоваться для маркировки конфет.

Юлия Шестакова — соосновательница и бывший гендиректор фабрики «Сладуница», а также учредитель ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке. Эти активы сделали ее одной из богатейших женщин Омска.

«Улетная палочка» теперь составят компанию «Паиньке», «Рожкам-единорожкам», «Минни-Уху», «Любимке» и другим товарным знакам, которые Юлия Шестакова зарегистрировала прежде.

«Паинька» и «Рожки-единорожки»: у омских кондитеров появились новые товарные знаки
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Юлия Шестакова
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