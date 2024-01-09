Омичка Юлия Шестакова нашла новое название для своих конфет

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:54
Омская предпринимательница Юлия Шестакова закрепила за собой исключительное право использования товарного знака «Улетная палочка». Этот знак был зарегистрирован 18 декабря, но формально права Шестаковой вступили в силу еще 1 февраля. Они будут действовать последующие 9 лет — до 1 февраля 2033 года. Предполагается, что товарный знак будет использоваться для маркировки конфет.
Юлия Шестакова — соосновательница и бывший гендиректор фабрики «Сладуница», а также учредитель ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке. Эти активы сделали ее одной из богатейших женщин Омска.
«Улетная палочка» теперь составят компанию «Паиньке», «Рожкам-единорожкам», «Минни-Уху», «Любимке» и другим товарным знакам, которые Юлия Шестакова зарегистрировала прежде.