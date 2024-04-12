У Валерия Кокорина появился новый компаньон по новосибирскому «Щиту»

«Щит» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Олег Кмит (судя по ИНН, житель Кемеровской области) стал соучредителем этой компании 2 месяца назад. У Андрея Кмита ИНН новосибирский. При этом оба Кмита не связаны официально с какими-либо другими бизнес-активами.