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Омский бизнесмен Валерий Кокорин нашел нового компаньона в Новосибирске

У Валерия Кокорина появился новый компаньон по новосибирскому «Щиту»

12 апреля 2024, 10:39
Фото: 1MI

Омский бизнесмен Валерий Кокорин нашел нового компаньона в Новосибирске

Доля Олега Кмита перешла к Андрею Кмиту.

В обществе с ограниченной ответственностью «Щит», прописанном в Новосибирске на улице Немировича-Данченко, изменилась структура владения. 50% уставного капитала, принадлежавшие прежде Олегу Евгеньевичу Кмиту, перешли к Андрею Валерьевичу Кмиту. Вторая половина УК по-прежнему принадлежит омскому предпринимателю Валерию Кокорину.

«Щит» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Олег Кмит (судя по ИНН, житель Кемеровской области) стал соучредителем этой компании 2 месяца назад. У Андрея Кмита ИНН новосибирский. При этом оба Кмита не связаны официально с какими-либо другими бизнес-активами.

Напомним: известный омский строитель Кокорин уже давно развивает бизнес-проекты в Новосибирске. В частности, он построил в этом городе торгово-развлекательный комплекс «Горский» и гостиницу Gorskiy Сity Hotel.

Омский бизнесмен Валерий Кокорин нашел нового компаньона в Кемеровской области
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Валерий Кокорин#Переход доли
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