У Валерия Кокорина появился новый компаньон по новосибирскому «Щиту»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В обществе с ограниченной ответственностью «Щит», прописанном в Новосибирске на улице Немировича-Данченко, изменилась структура владения. 50% уставного капитала, принадлежавшие прежде Олегу Евгеньевичу Кмиту, перешли к Андрею Валерьевичу Кмиту. Вторая половина УК по-прежнему принадлежит омскому предпринимателю Валерию Кокорину.
«Щит» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Олег Кмит (судя по ИНН, житель Кемеровской области) стал соучредителем этой компании 2 месяца назад. У Андрея Кмита ИНН новосибирский. При этом оба Кмита не связаны официально с какими-либо другими бизнес-активами.
Напомним: известный омский строитель Кокорин уже давно развивает бизнес-проекты в Новосибирске. В частности, он построил в этом городе торгово-развлекательный комплекс «Горский» и гостиницу Gorskiy Сity Hotel.