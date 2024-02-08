Омский бизнесмен Валерий Кокорин нашел нового компаньона в Кемеровской области

«Щит» специализируется на аренде и управлении недвижимостью, его директором является Оксана Вялкова. В 2022 году (это последний год, за который есть финансовые данные) компания принесла 8 млн рублей прибыли. При этом стоимость ее активов выражается отрицательным числом — минус 6 млн рублей.