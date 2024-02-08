Омский бизнесмен Валерий Кокорин нашел нового компаньона в Кемеровской области

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Published Сегодня, 06:51
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В обществе с ограниченной ответственностью «Щит», зарегистрированном в Новосибирске на улице Немировича-Данченко, поменялась структура владения. До недавних пор уставный капитал этой фирмы принадлежал Валерию Кокорину. Вчера, 7 февраля, 50% отошли Олегу Кмиту.
Судя по ИНН, начинающемуся на 42, новый учредитель фирмы зарегистрирован в Кемеровской области. Прежде он не был формально связан с какими-либо бизнес-активами.
«Щит» специализируется на аренде и управлении недвижимостью, его директором является Оксана Вялкова. В 2022 году (это последний год, за который есть финансовые данные) компания принесла 8 млн рублей прибыли. При этом стоимость ее активов выражается отрицательным числом — минус 6 млн рублей.
Напомним: известный омский строитель Кокорин уже давно развивает бизнес-проекты в Новосибирске. В частности, он построил в этом городе торгово-развлекательный комплекс «Горский» и гостиницу Gorskiy Сity Hotel.