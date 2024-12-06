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Валерий Кокорин

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2024
И «Каскад», и «Континент»: Валерий Кокорин поделился своими активами с семьей
6 декабря, 05:46
Дешевле на 16 миллионов. Кокорин добился снижения стоимости земли под омским ТЦ
Такое решение приняли в суде после долгих и тщательных разбирательств.
30 октября, 07:29
Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»
25 октября, 06:48
Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках
26 августа, 09:17
Омский «Континент» больше не принадлежит себе. Даже на полпроцента
80% компании напрямую владеет Валерий Кокорин.
12 июля, 06:16
Валерий Кокорин стал единственным учредителем «Центра развлечений и торговли»
9 июля, 10:49
Валерий Кокорин передал кусочек своего «Континента» новому владельцу
18 июня, 09:42
Омский бизнесмен Валерий Кокорин нашел нового компаньона в Кемеровской области
8 февраля, 06:51
2023
В ЧОПе, принадлежащем дочери Валерия Кокорина, сменился директор
7 сентября 2023, 09:30

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