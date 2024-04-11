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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

На омской телебашне включат праздничную подсветку в День космонавтики

В честь Дня космонавтики на омской телебашне включат праздничную подсветку

11 апреля 2024, 13:31
Фото: Правительство Омской области

На омской телебашне включат праздничную подсветку в День космонавтики

Завтра, 12 апреля, на телебашне можно будет увидеть восход солнца, Землю на звездном небе и планеты солнечной системы.

В честь Дня космонавтики, который состоится 12 апреля, на омской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку.

В РТРС «Омский ОРТПЦ» рассказали, что завтра на сооружении можно будет увидеть восход солнца в космосе, Землю на звездном небе и другие планеты солнечной системы. Также на медиаэкране появится искусственный спутник Земли и бегущая строка «12 апреля — День космонавтики».

Подсветка заработает вечером, точное время сообщили в правительстве Омской области: с 21:00 до 1:00.

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#Анастасия Баянова#Омск#Праздники#Омская область#Праздничный день#Новости#Празднование#День космонавтики#Космонавты#Подсветка#Телебашня
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