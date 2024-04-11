В честь Дня космонавтики на омской телебашне включат праздничную подсветку

В РТРС «Омский ОРТПЦ» рассказали, что завтра на сооружении можно будет увидеть восход солнца в космосе, Землю на звездном небе и другие планеты солнечной системы. Также на медиаэкране появится искусственный спутник Земли и бегущая строка «12 апреля — День космонавтики».