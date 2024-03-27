В «Единой России» сообщили, чему будет посвящен «Диктант Победы» в этом году

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Главной темой тестовых заданий «Диктанта Победы — 2024» стало 80-летие полного освобождения Ленинграда и выход войск Красной армии на границы СССР, что входит в число ключевых моментов освободительной миссии советской армии. В тест войдут и вопросы, посвященные юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным событиям, пишет mkset.ru.
По информации, предоставленной Александром Хинштейном, председателем комитета ГД по информационной политике и координатором партпроекта «Историческая память», во всех субъектах Федерации будут действовать площадки «Диктанта Победы». В 50 зарубежных странах также можно будет ответить на вопросы диктанта, их переведут на пять языков — английский, французский, арабский, китайский и испанский. В минувшем году 1,9 миллиона человек приняли участие в акции на более чем 21 тысяче площадок. В 2024 году организаторы планируют увеличить количество площадок и, соответственно, число участников мероприятия.
На территориях школ и музеев и даже на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и самолетах будут открыты площадки «Диктанта Победы». Во многих памятных местах, относящихся к событиям Великой Отечественной войны и ее героям, также откроются площадки для участников диктанта.
Ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ стали авторами заданий «Диктанта Победы» для россиян и иностранных участников. При содействии экспертов они подготовили и тренировочные вопросы, ответить на которые можно на сайте диктантпобеды.рф. Отличным подспорьем в подготовке станут и исторические интеллектуальные игры 1418 и «Наша Победа».
Центральной площадкой акции станет московский Музей Победы, который организует в новых регионах тематические экспозиции и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах. Все желающие смогут получить информацию о событиях 1941–1945 гг. на мультимедийных выставках и цифровых экскурсиях. Об этом информирует сайт партии ER.RU.
«Диктант Победы» состоится в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации и госкорпорации традиционно станут партнерами акции. Активными участниками «Диктанта Победы» являются и силовые структуры: Министерство обороны, Росгвардия, МВД и МЧС.
«26 апреля „Единая Россия“ совместно с партнерами проведет международную историческую акцию „Диктант Победы“ на тему событий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Традиционно, для того чтобы принять участие смогли все желающие, открываются сотни площадок по проведению диктанта. Ежегодно в мероприятии участвуют тысячи жителей Омской области. Уверен, этот год не будет исключением. Омское региональное отделение „Единой России“ совместно с правительством подготовило более 300 площадок для проведения акции. Традиционно площадки откроются в библиотеках, школах, музеях, вузах, а также в Омском кадетском корпусе, Омской крепости, штабе общественной поддержки и библиотеке им. Пушкина. Главной площадкой станет парк „Россия — моя история“. Приглашаю всех принять участие в диктанте, который поможет каждому из нас проверить свои знания об исторических событиях», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.