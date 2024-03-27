В «Единой России» сообщили, чему будет посвящен «Диктант Победы» в этом году

«26 апреля „Единая Россия“ совместно с партнерами проведет международную историческую акцию „Диктант Победы“ на тему событий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Традиционно, для того чтобы принять участие смогли все желающие, открываются сотни площадок по проведению диктанта. Ежегодно в мероприятии участвуют тысячи жителей Омской области. Уверен, этот год не будет исключением. Омское региональное отделение „Единой России“ совместно с правительством подготовило более 300 площадок для проведения акции. Традиционно площадки откроются в библиотеках, школах, музеях, вузах, а также в Омском кадетском корпусе, Омской крепости, штабе общественной поддержки и библиотеке им. Пушкина. Главной площадкой станет парк „Россия — моя история“. Приглашаю всех принять участие в диктанте, который поможет каждому из нас проверить свои знания об исторических событиях», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.