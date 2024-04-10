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В «Гурмане» Темури Латарии появился новый директор

Темури Латария назначил нового директора в своем «Гурмане»

10 апреля 2024, 10:24

В «Гурмане» Темури Латарии появился новый директор

Ирину Мавлянову сменила Диана Заварзина.

В обществе с ограниченной ответственностью «Гурман», прописанном в Омске на улице Дианова, сменилось руководство. Должность директора в этой компании заняла Диана Заварзина, сменившая Ирину Мавлянову, назначенную в конце января.

Единственным учредителем «Гурмана» является богатейший бизнесмен Омска Темури Латария, владелец ресторана с таким же названием на улице Ленина. Официальная специализация компании — «деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием». Совокупная выручка «Гурмана» за 2024 год составила 84 млн рублей.

Стоит отметить, что по адресу ресторана «Гурман» зарегистрирована еще одна фирма Латарии — ООО «Сатурн», которая специализируется на аренде и управлении недвижимостью.

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#Бизнес#Новости#Темури Латария#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Гурман
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