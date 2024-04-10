Темури Латария назначил нового директора в своем «Гурмане»

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В обществе с ограниченной ответственностью «Гурман», прописанном в Омске на улице Дианова, сменилось руководство. Должность директора в этой компании заняла Диана Заварзина, сменившая Ирину Мавлянову, назначенную в конце января.
Единственным учредителем «Гурмана» является богатейший бизнесмен Омска Темури Латария, владелец ресторана с таким же названием на улице Ленина. Официальная специализация компании — «деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием». Совокупная выручка «Гурмана» за 2024 год составила 84 млн рублей.
Стоит отметить, что по адресу ресторана «Гурман» зарегистрирована еще одна фирма Латарии — ООО «Сатурн», которая специализируется на аренде и управлении недвижимостью.