Темури Латария назначил новых директоров в своих «Сатурне» и «Гурмане»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В обществах с ограниченной ответственностью «Сатурн» и «Гурман» сменилось руководство. До недавних пор должность директора в обеих фирмах занимала Елена Богданова, но 29 января ее официально сменили Роман Кузьмин в первом случае и Ирина Мавлянова во втором.
Единственным учредителем двух компаний является богатейший омский бизнесмен Темури Латария. «Гурман» специализируется на ресторанном бизнесе, а «Сатурн» — на аренде и управлении недвижимостью. При этом юридический адрес «Сатурна» (Ленина, 23/1) совпадает с адресом ресторана «Гурман», тогда как ООО «Гурман» «прописано» вдали от центра Омска, на улице Дианова.
Роман Кузьмин когда-то был единственным учредителем и генеральным директором ООО «Индустриальные системы», ликвидированного в 2019 году. Ирина Мавлянова прежде не была официально связана с какими-либо бизнес-активами.
Напомним: ресторан «Гурман» открылся в 2023 году в здании, построенном на месте кафе «Бакинский дворик», где еще раньше находился «Старый Омск». Инвестиции Латарии в этот проект составили не менее 100 млн рублей.