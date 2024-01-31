Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Темури Латария назначил новых директоров в своих «Сатурне» и «Гурмане»

Темури Латария назначил новых директоров в своих «Сатурне» и «Гурмане»

31 января 2024, 08:02
Фото: 1MI

Темури Латария назначил новых директоров в своих «Сатурне» и «Гурмане»

Обе компании связаны с рестораном в центре Омска.

В обществах с ограниченной ответственностью «Сатурн» и «Гурман» сменилось руководство. До недавних пор должность директора в обеих фирмах занимала Елена Богданова, но 29 января ее официально сменили Роман Кузьмин в первом случае и Ирина Мавлянова во втором.

Единственным учредителем двух компаний является богатейший омский бизнесмен Темури Латария. «Гурман» специализируется на ресторанном бизнесе, а «Сатурн» — на аренде и управлении недвижимостью. При этом юридический адрес «Сатурна» (Ленина, 23/1) совпадает с адресом ресторана «Гурман», тогда как ООО «Гурман» «прописано» вдали от центра Омска, на улице Дианова.

Роман Кузьмин когда-то был единственным учредителем и генеральным директором ООО «Индустриальные системы», ликвидированного в 2019 году. Ирина Мавлянова прежде не была официально связана с какими-либо бизнес-активами.

Напомним: ресторан «Гурман» открылся в 2023 году в здании, построенном на месте кафе «Бакинский дворик», где еще раньше находился «Старый Омск». Инвестиции Латарии в этот проект составили не менее 100 млн рублей.

Темури Латария назначил нового директора в «Сибирских колбасах»
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Темури Латария#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Гурман
Подпишитесь
Переезд неизбежен. В Омске исторический парк предложили разместить в новом месте
Сегодня, 08:33
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
Сегодня, 10:45
Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной
Сегодня, 03:06
Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
Сегодня, 09:31
Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост
Сегодня, 03:46
Дадут вторую жизнь. Министр спорта Омской области рассказал о планах на СКК им. Блинова
Сегодня, 08:14