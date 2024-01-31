Темури Латария назначил новых директоров в своих «Сатурне» и «Гурмане»

Единственным учредителем двух компаний является богатейший омский бизнесмен Темури Латария. «Гурман» специализируется на ресторанном бизнесе, а «Сатурн» — на аренде и управлении недвижимостью. При этом юридический адрес «Сатурна» (Ленина, 23/1) совпадает с адресом ресторана «Гурман», тогда как ООО «Гурман» «прописано» вдали от центра Омска, на улице Дианова.