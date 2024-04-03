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Темури Латария назначил своего генерального директора в «Компуре»

Темури Латария уволил Димитрия Галаванова из «Компура»

3 апреля 2024, 07:12
Фото: 1MI

Темури Латария назначил своего генерального директора в «Компуре»

Мясоперерабатывающий завод теперь принадлежит «Руском-Агро».

В обществе с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий завод „Компур“» поменялся руководитель. До недавнего времени генеральным директором компании был Димитрий Галаванов, а теперь этот пост занимает Василий Сухостав.

Смена руководства связана с переходом «Компура» к новому собственнику, о котором Город55 писал в марте. Уставный капитал МПЗ принадлежал Галаванову, но теперь 99% УК записаны на ООО «Руском-Агро», а оставшийся 1% — на Темури Латарию (в свою очередь единственного бенефициара «Руском-Агро»). Новый учредитель поставил во главе компании своего человека: Василий Сухостав в прошлом был директором ООО «Руском» и Морозовской птицефабрики.

МПЗ «Компур» — крупная компания, зарегистрированная в поселке Горячий Ключ под Омском. Ее специализация — «производство мяса в охлажденном виде», выручка за 2023 год составила 773 млн рублей. Бывший учредитель и гендиректор «Компура» Димитрий Галаванов в прошлом был депутатом Законодательного собрания Омской области. Ему принадлежит ряд других бизнес-активов — ООО ТЗК «Омская», ООО «Экур».

Стоит уточнить, что Василий Сухостав на днях стал директором еще одной компании — ОАО «Омский мясной двор — завод колбасных изделий». Димитрий Галаванов руководил этой компанией в 2002–2015 годах и владел 80% акций по данным на 2015 год.

Мясоперерабатывающий завод «Компур» перешел под контроль Темури Латарии
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Компур
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