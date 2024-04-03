Темури Латария уволил Димитрия Галаванова из «Компура»

Смена руководства связана с переходом «Компура» к новому собственнику, о котором Город55 писал в марте. Уставный капитал МПЗ принадлежал Галаванову, но теперь 99% УК записаны на ООО «Руском-Агро», а оставшийся 1% — на Темури Латарию (в свою очередь единственного бенефициара «Руском-Агро»). Новый учредитель поставил во главе компании своего человека: Василий Сухостав в прошлом был директором ООО «Руском» и Морозовской птицефабрики.