В Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:58
В Госавтоинспекции Омской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Кировском округе. В результате аварии медицинская помощь понадобилась пассажирам автомобиля Mitsubishi — 3-летнему мальчику и 2-летней девочке.
Выяснилось, что около 9 часов утра 27-летняя омичка за рулем Mitsubishi ехала в районе пересечения улиц Волгоградская — Сейфуллина и врезалась в иномарку Mercedes-Benz, за рулем которой был 35-летний мужчина. Пока окончательные причины и обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее в Ленинском округе произошел несчастный случай. 46-летний водитель «Лады» сбил школьника, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии 6-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.