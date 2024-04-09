В Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети

Выяснилось, что около 9 часов утра 27-летняя омичка за рулем Mitsubishi ехала в районе пересечения улиц Волгоградская — Сейфуллина и врезалась в иномарку Mercedes-Benz, за рулем которой был 35-летний мужчина. Пока окончательные причины и обстоятельства ДТП уточняются.