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место ДТП

В Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети

9 апреля 2024, 05:54
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП
В ГАИ уточнили, что омичка ехала в районе пересечения улиц Волгоградская — Сейфуллина, где врезалась в иномарку. В результате столкновения пострадали 3-летний мальчик и 2-летняя девочка.

В Госавтоинспекции Омской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Кировском округе. В результате аварии медицинская помощь понадобилась пассажирам автомобиля Mitsubishi — 3-летнему мальчику и 2-летней девочке.

Выяснилось, что около 9 часов утра 27-летняя омичка за рулем Mitsubishi ехала в районе пересечения улиц Волгоградская — Сейфуллина и врезалась в иномарку Mercedes-Benz, за рулем которой был 35-летний мужчина. Пока окончательные причины и обстоятельства ДТП уточняются.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Ранее в Ленинском округе произошел несчастный случай. 46-летний водитель «Лады» сбил школьника, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии 6-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Доставлен в больницу. 6-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Омске
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