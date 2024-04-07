Умирающие озера, прилет лебедей и матч памяти Юрия Шатунова. Омск в воскресенье

Об этом заявил член Общественной палаты Омской области и академик Анатолий Соловьев. По его словам, озерам осталось не так уж много — счет идет на десятки лет и вскоре они могут исчезнуть, оставив после себя только болота. Но в чем причина такой медленной гибели и можно ли ее избежать? Обо всем это в материале ниже: