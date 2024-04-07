Умирающие озера, прилет лебедей и матч памяти Юрия Шатунова. Омск в воскресенье

Posted Вчера, 14:00
Published Вчера, 14:00
Modified Вчера, 14:00
Updated Вчера, 14:00
Об этом заявил член Общественной палаты Омской области и академик Анатолий Соловьев. По его словам, озерам осталось не так уж много — счет идет на десятки лет и вскоре они могут исчезнуть, оставив после себя только болота. Но в чем причина такой медленной гибели и можно ли ее избежать? Обо всем это в материале ниже:
И одними из первых в регион вернулись белые красавцы-лебеди. Кстати, парочку таких заметили на льду одного из озер в Таврическом районе: птицы показали себя во всей красе. Ну, а насладиться прекрасным можно перейдя по ссылке внизу.
Минспорта Омской области поделился кадрами прошедшего 23 марта товарищеского матча: на льду сошлись «Белые розы» и «Седая ночь». Выяснять, кто лучше играет не пришлось — воспитанники хоккейной школы им. Евгения Шастина оказались равны по силам и игра завершилась ничьей. Как вспомнили певца, любящего хоккей и как появилась такая идея — все это можно найти в материале Города55.