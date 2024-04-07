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Posted Вчера, 14:00

Published Вчера, 14:00

Modified Вчера, 14:00

Updated Вчера, 14:00

Умирающие озера, прилет лебедей и матч памяти Юрия Шатунова. Омск в воскресенье

Умирающие озера, прилет лебедей и матч памяти Юрия Шатунова. Омск в воскресенье

7 апреля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омские «Пять озер» гибнут.

Об этом заявил член Общественной палаты Омской области и академик Анатолий Соловьев. По его словам, озерам осталось не так уж много — счет идет на десятки лет и вскоре они могут исчезнуть, оставив после себя только болота. Но в чем причина такой медленной гибели и можно ли ее избежать? Обо всем это в материале ниже:

Знаменитые «Пять озер» Омской области исчезнут с лица земли в течении 50 лет
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Новость №2. В Омскую область возвращаются перелетные птицы.

И одними из первых в регион вернулись белые красавцы-лебеди. Кстати, парочку таких заметили на льду одного из озер в Таврическом районе: птицы показали себя во всей красе. Ну, а насладиться прекрасным можно перейдя по ссылке внизу.

Белые крылья. В Омской области заметили первых лебедей
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Новость №3. Матч памяти Юрия Шатунова.

Минспорта Омской области поделился кадрами прошедшего 23 марта товарищеского матча: на льду сошлись «Белые розы» и «Седая ночь». Выяснять, кто лучше играет не пришлось — воспитанники хоккейной школы им. Евгения Шастина оказались равны по силам и игра завершилась ничьей. Как вспомнили певца, любящего хоккей и как появилась такая идея — все это можно найти в материале Города55.

«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
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#Омск#Юрий Шатунов#Илья Скобин#Лебеди#Матч памяти#Умирающие озера
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