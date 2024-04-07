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Posted Вчера, 06:41

Published Вчера, 06:41

Modified Вчера, 08:04

Updated Вчера, 08:04

иллюстрация

Белые крылья. В Омской области заметили первых лебедей

7 апреля 2024, 06:41
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
иллюстрация

В Омскую область вернулись белые лебеди

Красивых перелетных птиц удалось заснять на льду одного из озер в Таврическом районе.

Жителям Омской области все чаще попадаются на глаза вестники грядущего тепла: перелетные птицы, возвращающиеся в регион после зимовки. Ну, а сегодня жители Таврического района рассказали о лебедях — птицы прилетели чуть раньше привычного срока.

Белые лебеди на льду озера
Видео: Страница сообщества «Голос Омска» в социальной сети «ВКонтакте»

Как правило, лебеди возвращаются в Омскую область в середине весны, но видимо «отпуск» в теплых краях завершился с опережением намеченного срока. Однако скоро могут вернуться и другие представители птичьего многообразия.

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#Видео#Омск#Омская область#Новости#Таврический район#Илья Скобин#Перелетные птицы#Лебеди
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