Белые крылья. В Омской области заметили первых лебедей

Posted Вчера, 06:41
Published Вчера, 06:41
Modified Вчера, 08:04
Updated Вчера, 08:04
Жителям Омской области все чаще попадаются на глаза вестники грядущего тепла: перелетные птицы, возвращающиеся в регион после зимовки. Ну, а сегодня жители Таврического района рассказали о лебедях — птицы прилетели чуть раньше привычного срока.
Как правило, лебеди возвращаются в Омскую область в середине весны, но видимо «отпуск» в теплых краях завершился с опережением намеченного срока. Однако скоро могут вернуться и другие представители птичьего многообразия.