Белые крылья. В Омской области заметили первых лебедей

Жителям Омской области все чаще попадаются на глаза вестники грядущего тепла: перелетные птицы, возвращающиеся в регион после зимовки. Ну, а сегодня жители Таврического района рассказали о лебедях — птицы прилетели чуть раньше привычного срока.