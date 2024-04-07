Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:02

Published Вчера, 12:02

Modified Вчера, 12:14

Updated Вчера, 12:14

иллюстрация

Знаменитые «Пять озер» Омской области исчезнут с лица земли в течении 50 лет

7 апреля 2024, 12:02
Фото: 1MI
иллюстрация

Экологи предупредили о возможном исчезновении омских «Пяти Озер»

Неутешительный прогноз жемчужине Омской области вынес академик Анатолий Соловьев.

Сам академик, в разговоре с «СуперОмском», дал озерам куда меньший срок — несколько десятков лет. Водоемам вблизи деревни Окунево (Муромцевский район) угрожает сама их природа — такой тип озер ученый называют «болотными».

Для них характерно постепенное увеличение количества донных отложений: ила и другой органики, что со временем уменьшает глубину озера, а значит — создает все условия для заболачивания местности. По словам самого Анатолия Соловьева, подобное стечение обстоятельств влияет даже на грунт вокруг водоема — на берегах Данилова и Линева озера уже можно заметить большое количество рухнувших деревьев.

Однако как отметил член Общественной палаты Омской области, к сожалению, это проблема не только нашего региона: зачастую, такова судьба многих северных озер.

«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Новости#Муромцевский район#Грунт#Илья Скобин#Данилово озеро#Линево озеро#Заболачивание местности#Академик Анатолий Соловьев#Пять озер
Подпишитесь
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
Вчера, 10:45
Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю
Вчера, 13:57
В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
6 апреля, 12:10
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Вчера, 03:55
Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»
Вчера, 05:09
Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска
Вчера, 05:48
"