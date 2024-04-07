Знаменитые «Пять озер» Омской области исчезнут с лица земли в течении 50 лет

Posted Вчера, 12:02
Published Вчера, 12:02
Modified Вчера, 12:14
Updated Вчера, 12:14
Сам академик, в разговоре с «СуперОмском», дал озерам куда меньший срок — несколько десятков лет. Водоемам вблизи деревни Окунево (Муромцевский район) угрожает сама их природа — такой тип озер ученый называют «болотными».
Для них характерно постепенное увеличение количества донных отложений: ила и другой органики, что со временем уменьшает глубину озера, а значит — создает все условия для заболачивания местности. По словам самого Анатолия Соловьева, подобное стечение обстоятельств влияет даже на грунт вокруг водоема — на берегах Данилова и Линева озера уже можно заметить большое количество рухнувших деревьев.
Однако как отметил член Общественной палаты Омской области, к сожалению, это проблема не только нашего региона: зачастую, такова судьба многих северных озер.