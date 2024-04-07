Знаменитые «Пять озер» Омской области исчезнут с лица земли в течении 50 лет

Для них характерно постепенное увеличение количества донных отложений: ила и другой органики, что со временем уменьшает глубину озера, а значит — создает все условия для заболачивания местности. По словам самого Анатолия Соловьева, подобное стечение обстоятельств влияет даже на грунт вокруг водоема — на берегах Данилова и Линева озера уже можно заметить большое количество рухнувших деревьев.