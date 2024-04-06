Затопило проезжую часть. В Омской области ограничили дорожное движение из-за паводка

Posted 6 апреля, 10:52
Published 6 апреля, 10:52
Modified 6 апреля, 10:52
Updated 6 апреля, 10:52
В региональной Госавтоинспекции омичей предупредили об ограничении движения на некоторых дорогах области. Так, из-за подтопления во время паводка под воду ушла автодорога Русская Поляна-Сибирское, сейчас по ней ограничено движение.
В Русско-Полянском районе продолжают работать спецслужбы, вода откачивается, устанавливаются дорожные знаки. Отмечается, что по затопленной дороге не смогут ездить фуры и другие большегрузы.
«Призываем водителей соблюдать бдительность и осторожность при проезде данного участка, обращать внимание на временные дорожные знаки и другие средства организации дорожного движения», — обратились к жителям Омской области в пресс-службе омской полиции.
Напомним, что в этом же районе вода проникла на десятки участков и затопила дома. Пункты временного размещения пришлось оперативно организовывать в местной общеобразовательной школе.