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Posted 6 апреля, 08:30

Published 6 апреля, 08:30

Modified 6 апреля, 08:30

Updated 6 апреля, 08:30

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Хоценко рассказал, куда переселят жителей затопленных талыми водами домов

6 апреля 2024, 08:30
Фото: 1MI
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Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в регионе

Глава региона рассказал, как в населенных пунктах Омской области борются с паводком, самая сложная ситуация сейчас в Русско-Полянском районе.

В своем телеграм-канале Виталий Хоценко рассказал, как населенные пункты Омской области справляются с паводком. Сейчас известно о 69 домах и 175 приусадебных участках, которые пострадали от талых вод.

Самая сложная ситуация наблюдается в селах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, там затоплено 59 домов и 35 участков. Там продолжают работать сотрудники МЧС и районной администрации, вода откачивается. Для местных, чье жилье пострадало от воды, организовали пункт временного размещения в школе.

Напомним, что по факту подтопления населенных пунктов проводит проверку прокуратура, в Русско-Полянском районе введен режим ЧС.

Работает прокуратура. В Омской области еще одно село затопило талыми водами
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