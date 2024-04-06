Хоценко рассказал, куда переселят жителей затопленных талыми водами домов

Posted 6 апреля, 08:30
Published 6 апреля, 08:30
Modified 6 апреля, 08:30
Updated 6 апреля, 08:30
В своем телеграм-канале Виталий Хоценко рассказал, как населенные пункты Омской области справляются с паводком. Сейчас известно о 69 домах и 175 приусадебных участках, которые пострадали от талых вод.
Самая сложная ситуация наблюдается в селах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, там затоплено 59 домов и 35 участков. Там продолжают работать сотрудники МЧС и районной администрации, вода откачивается. Для местных, чье жилье пострадало от воды, организовали пункт временного размещения в школе.
Напомним, что по факту подтопления населенных пунктов проводит проверку прокуратура, в Русско-Полянском районе введен режим ЧС.