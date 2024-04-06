Хоценко рассказал, куда переселят жителей затопленных талыми водами домов

Самая сложная ситуация наблюдается в селах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, там затоплено 59 домов и 35 участков. Там продолжают работать сотрудники МЧС и районной администрации, вода откачивается. Для местных, чье жилье пострадало от воды, организовали пункт временного размещения в школе.