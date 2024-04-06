«Росводоканал Омск» направил технику на борьбу с паводком в Оренбургскую область

Сейчас орский «Росводоканал» старается поддерживать работоспособность ключевых объектов в условиях ЧС, этим же занимаются спецслужбы и оперштаб. Омский водоканал направил в Орск следующую технику: трактор Т-150 с насосным оборудованием, АС-бочку, технику с насосным оборудованием. Работы ведутся круглосуточно и продолжаются уже третий день.