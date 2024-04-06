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Posted 6 апреля, 12:54

Published 6 апреля, 12:54

Modified 6 апреля, 12:54

Updated 6 апреля, 12:54

Иллюстрация

«Росводоканал Омск» направил технику на борьбу с паводком в Оренбургскую область

6 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

«Росводоканал Омск» направил технику на борьбу с последствиями паводка в Орске

Омское предприятие направило в Оренбургскую область 25 специалистов и 10 единиц техники.

Омский «Росводоканал» помогает Орску, городу в Оренбургской области, в борьбе с последствиями паводка. Туда направлено 25 специалистов и 10 единиц техники. Предприятие старается ликвидировать последствия подтоплений и оказать помощь в восстановлении поврежденных объектов.

Сейчас орский «Росводоканал» старается поддерживать работоспособность ключевых объектов в условиях ЧС, этим же занимаются спецслужбы и оперштаб. Омский водоканал направил в Орск следующую технику: трактор Т-150 с насосным оборудованием, АС-бочку, технику с насосным оборудованием. Работы ведутся круглосуточно и продолжаются уже третий день.

Напомним, что населенные пункты Омской области тоже пострадали от паводка. Наиболее сложная ситуация сейчас в Русско-Полянском районе.

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