«Росводоканал Омск» направил технику на борьбу с паводком в Оренбургскую область

Posted 6 апреля, 12:54
Published 6 апреля, 12:54
Modified 6 апреля, 12:54
Updated 6 апреля, 12:54
Омский «Росводоканал» помогает Орску, городу в Оренбургской области, в борьбе с последствиями паводка. Туда направлено 25 специалистов и 10 единиц техники. Предприятие старается ликвидировать последствия подтоплений и оказать помощь в восстановлении поврежденных объектов.
Сейчас орский «Росводоканал» старается поддерживать работоспособность ключевых объектов в условиях ЧС, этим же занимаются спецслужбы и оперштаб. Омский водоканал направил в Орск следующую технику: трактор Т-150 с насосным оборудованием, АС-бочку, технику с насосным оборудованием. Работы ведутся круглосуточно и продолжаются уже третий день.
Напомним, что населенные пункты Омской области тоже пострадали от паводка. Наиболее сложная ситуация сейчас в Русско-Полянском районе.