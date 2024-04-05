Меньше могил, больше субсидий: в омском комбинате спецуслуг отчитались о работе

Отметим, что это снижение происходит не из-за ухудшения общего спроса. Число зарегистрированных в Омске смертей даже в 2022 году уменьшилось не так значительно — с 15 857 до 14 675, а в 2023-м даже символически подросло (до 14 707). Проблема здесь в том, что от года к году уменьшается доля КСУ на рынке. В 2021 году доля «граждан, захороненных силами предприятия» составляла 26%, в 2022-м — 19,7%, а в 2023-м — 18,9%. Доля организованных силами КСУ похорон уменьшилась за тот же период с 7% до 4,6%. Таким образом, предприятие «просело» за два года почти в полтора раза.