Меньше могил, больше субсидий: в омском комбинате спецуслуг отчитались о работе

Posted 5 апреля, 09:47
Published 5 апреля, 09:47
Modified 5 апреля, 09:49
Updated 5 апреля, 09:49
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки — отчет директора муниципального комбината специальных услуг Михаила Квикова о работе предприятия и о его подготовке к «родительскому дню».
Из документа, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что доходы КСУ снижаются как минимум третий год подряд. В 2021 году они составили 38 млн рублей, в 2022 — 31,5, в 2023 — 30,2 млн. Заметно снижается объем оказываемых услуг: так, число выкопанных за год могил уменьшилось с 3 607 в 2021 году до 2 410 в 2022-м и до 2 375 в 2023-м.
Отметим, что это снижение происходит не из-за ухудшения общего спроса. Число зарегистрированных в Омске смертей даже в 2022 году уменьшилось не так значительно — с 15 857 до 14 675, а в 2023-м даже символически подросло (до 14 707). Проблема здесь в том, что от года к году уменьшается доля КСУ на рынке. В 2021 году доля «граждан, захороненных силами предприятия» составляла 26%, в 2022-м — 19,7%, а в 2023-м — 18,9%. Доля организованных силами КСУ похорон уменьшилась за тот же период с 7% до 4,6%. Таким образом, предприятие «просело» за два года почти в полтора раза.
— Резкое сокращение количества услуг по организации похорон связано с неукомплектованностью штата в части сотрудников по организации ритуала, — уточняется в отчете. — Штатным расписание БУ г. Омска «КСУ» предусмотрено 10 штатных единиц, однако в настоящее время укомплектовано 3 единицы.
Чтобы увеличить свои доходы, КСУ начал производить гробы, кресты и венки.
Стоит отметить, что объем субсидий, которые КСУ получает из городского бюджета, увеличивается каждый год. В 2021 году это были 92,1 млн рублей, в 2023 — 100,7 млн. Кредиторская задолженность предприятия за эти годы сократилась с 16,5 до 9 млн, средняя зарплата сотрудника увеличилась с 27 до 33,4 тысяч рублей в месяц. Рабочий в среднем получает 26,8 тысяч, управленец — 46,8 тысяч.
Проблемы кладбищенской сферы и, в частности, эффективность работы КСУ регулярно становятся поводом для бурных обсуждений в Омском городском Совете. Последний такой разговор имел место в октябре 2023 года. Депутаты тогда признали, что не понимают, в каком направлении движется омская похоронная отрасль.
— КСУ лихорадит, — мрачно констатировал на октябрьском заседании глава комитета по ЖКХ Сергей Фролов. — Проиграна война с частниками за копание могил, за изготовление памятников. Теперь остался только минимум функций…
В апреле 2024 года поражение в войне зафиксировано в официальном документе с подписью врио мэра Евгения Фомина. Какое-то решение от депутатов в связи с этим докладом не потребуется, но у них будет возможность задать уточняющие вопросы.