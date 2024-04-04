В Омске появится мемориальная доска с именем хирурга Виктора Юргеля

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:21
В Омском городском Совете сегодня, 4 апреля, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке был, в частности, вопрос об установке очередной мемориальной доски.
Докладчик, глава Советского округа Сергей Финашин, рассказал депутатам. что предлагается установить доску с именем Виктора Юргеля — хирурга, заслуженного врача РСФСР, стоявшего у истоков Иртышской бассейновой больницы (ныне—Западно-Сибирский центр ФМБА России) и ставшего ее главным врачом. Соответственно на стене здания этой больницы и предлагается установить доску.
— Инициатива принадлежит бюджетному учреждению Западно-Сибирского центра ФМБА, — уточнил Финашин. — Она одобрена городской топонимической комиссией.
Изготовление доски берет на себя все то же БУ. Депутаты одобрили предложение. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.