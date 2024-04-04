В Омске появится мемориальная доска с именем хирурга Виктора Юргеля

Докладчик, глава Советского округа Сергей Финашин, рассказал депутатам. что предлагается установить доску с именем Виктора Юргеля — хирурга, заслуженного врача РСФСР, стоявшего у истоков Иртышской бассейновой больницы (ныне—Западно-Сибирский центр ФМБА России) и ставшего ее главным врачом. Соответственно на стене здания этой больницы и предлагается установить доску.