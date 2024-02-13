В Омске появится мемориальная доска с именем спортивного инструктора

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки было обсуждение новой мемориальной доски с именем Сергея Миронченко.
— На территории моего округа был такой замечательный человек, — объяснил глава комитета Юрий Козловский. — Спортинструктор. Остался в памяти людей: с большой любовью все местные жители к нему относились…
По словам депутата, деньги на изготовление и установку мемориальной доски уже собраны, осталось только получить официальное одобрение нового объекта. Члены комитета единодушно проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.
Сергей Миронченко работал инструктором по спорту в клубе для детей и молодежи «Садко» Омского молодежного многофункционального центра. В паблике «Молодежь Лениского округа города Омска» на сайте ВК сообщается, что он скончался 23 января 2023 года в возрасте 57 лет.
— Сергей Тимофеевич всю жизнь посвятил спорту, и более 30 лет его профессиональная деятельность была связана с воспитанием детей и молодежи. — пишет администрация сообщества. — К клубу, ставшему местом притяжения для многих подростков не только поселков 40 лет Октября и Кордного, но и всего Октябрьского округа города Омска, он относился как к дому, а своих воспитанников заботливо называл «ребятишками».
Отметим, что установка новых мемориальных досок обсуждается практически на каждом заседании Омского городского Совета. Чаще всего речь идет о досках с именами военных, ставших посмертно кавалерами ордена Мужества.