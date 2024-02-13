В Омске появится мемориальная доска с именем спортивного инструктора

Сергей Миронченко работал инструктором по спорту в клубе для детей и молодежи «Садко» Омского молодежного многофункционального центра. В паблике «Молодежь Лениского округа города Омска» на сайте ВК сообщается, что он скончался 23 января 2023 года в возрасте 57 лет.