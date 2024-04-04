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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Москве, Екатеринбурге и Омске задержали трех причастных к теракту в «Крокусе»

В Омске, Москве и Екатеринбурге задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе»

4 апреля 2024, 12:58
Фото: Город55

В Москве, Екатеринбурге и Омске задержали трех причастных к теракту в «Крокусе»

Трех причастных к теракту задержали сотрудники ФСБ, один из них имеет российское гражданство, двое — иностранцы.

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще трех мужчин, причастных к теракту в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта. Все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона, один из них имеет российское гражданство, пишут «РИА Новости».

Удалось установить, что двое из фигурантов переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались во время теракта. Третий задержанный же вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.

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#Омск#Екатеринбург#Свердловская область#Анастасия Баянова
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