В Омске, Москве и Екатеринбурге задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще трех мужчин, причастных к теракту в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта. Все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона, один из них имеет российское гражданство, пишут «РИА Новости».
Удалось установить, что двое из фигурантов переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались во время теракта. Третий задержанный же вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.