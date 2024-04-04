В Омске, Москве и Екатеринбурге задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе»

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще трех мужчин, причастных к теракту в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта. Все задержанные — выходцы из Центрально-Азиатского региона, один из них имеет российское гражданство, пишут «РИА Новости».