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После теракта в «Крокусе» потерпевшие подали 143 заявления о пропаже близких

В следком поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в «Крокусе»

27 марта 2024, 15:12
Фото: 1MI

После теракта в «Крокусе» потерпевшие подали 143 заявления о пропаже близких

На месте происшествия продолжают работать следователи, ситуацию контролирует глава СК Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал работу следователей на месте теракта в Красногорске. Глава СК получил все данные о ходе расследования.

Сейчас на месте теракта продолжают работать специалисты, в рамках уголовного дела изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании, сообщили в пресс-службе следкома.

Отмечается, что в следственный комитет РФ поступило уже 143 заявления о пропаже людей в результате происшествия, на данный момент опознано 84 тела погибших, чтобы узнать личности остальных проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»
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#Омск#Омская область#Новости#Терроризм#Теракт#Анастасия Баянова#Террорист#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»#Крокус
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