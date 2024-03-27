В следком поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал работу следователей на месте теракта в Красногорске. Глава СК получил все данные о ходе расследования.
Сейчас на месте теракта продолжают работать специалисты, в рамках уголовного дела изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании, сообщили в пресс-службе следкома.
Отмечается, что в следственный комитет РФ поступило уже 143 заявления о пропаже людей в результате происшествия, на данный момент опознано 84 тела погибших, чтобы узнать личности остальных проводятся молекулярно-генетические экспертизы.