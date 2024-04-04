«Улица здоровья» приняла омичей. Штаб общественной поддержки запустил новый проект

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Всемирный день здоровья не обошел стороной Омскую области: Штаб общественной поддержки «Единой России» дал старт проекту «Улица здоровья». И первыми, кто ее посетили — это старшее поколение омичей.
Для них волонтеры-медики устроили танцевальную и вокальную терапию — оказывается, занятия вокалом могут привести в норму кровообращение лица, исправить осанку и улучшить дикцию:
«Очень понравилось мероприятие — и полезное, и развлекательное! Обязательно буду приходить в Штаб общественной поддержки — тут очень здорово, отдохнули душой, пообщались с единомышленниками», — рассказала о своих впечатлениях омичка Надежда Адонина, гостья мероприятия.
Стоит сказать, что это только первые «прогулки» по «Улице здоровья»: организаторы подготовили новые лекции и мастер-классы для горожан. И кстати, как только позволит погода, занятия будут проводиться и на улице.
Высоко оценили мероприятие и те, кто инструктировал и помогал гостям «Улицы здоровья» — медики волонтеры. Подробнее о пилотном мероприятии проекта рассказала Алина Сапронова:
«Сегодня мы дали 10 советов по ведению здорового образа жизни, поговорили о важности правильного питания, о важности баланса потребления энергии и ее расходования. Также провели танцевальную терапию под балетную музыку. Научили гостей Штаба выполнять базовые движения, повеселились, потанцевали, всем очень понравилось. Нам пообещали практиковать эти движения на постоянной основе, ведь движение — это основа здорового образа жизни!» — подвела небольшой итог девушка.
Более того — поучаствовать в активностях «Улицы здоровья» может и любой желающий: достаточно записаться по номеру 310-015 и позже прийти в Штаб общественной поддержки на проспекте Карла Маркса, 6.