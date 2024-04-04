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Лекция о рациональном питании

«Улица здоровья» приняла омичей. Штаб общественной поддержки запустил новый проект

4 апреля 2024, 07:32
Фото: Омский Штаб общественной поддержки
Лекция о рациональном питании
Пилотными в целом цикле мероприятий стали лекция о рациональном питании и необычная терапия.

Всемирный день здоровья не обошел стороной Омскую области: Штаб общественной поддержки «Единой России» дал старт проекту «Улица здоровья». И первыми, кто ее посетили — это старшее поколение омичей.

Для них волонтеры-медики устроили танцевальную и вокальную терапию — оказывается, занятия вокалом могут привести в норму кровообращение лица, исправить осанку и улучшить дикцию:

«Очень понравилось мероприятие — и полезное, и развлекательное! Обязательно буду приходить в Штаб общественной поддержки — тут очень здорово, отдохнули душой, пообщались с единомышленниками», — рассказала о своих впечатлениях омичка Надежда Адонина, гостья мероприятия.

Стоит сказать, что это только первые «прогулки» по «Улице здоровья»: организаторы подготовили новые лекции и мастер-классы для горожан. И кстати, как только позволит погода, занятия будут проводиться и на улице.

Фотографии с пилотного мероприятия «Улицы здоровья»Фотографии с пилотного мероприятия «Улицы здоровья»
Фотографии с пилотного мероприятия «Улицы здоровья»
Фото: Омский Штаб общественной поддержки

Высоко оценили мероприятие и те, кто инструктировал и помогал гостям «Улицы здоровья» — медики волонтеры. Подробнее о пилотном мероприятии проекта рассказала Алина Сапронова:

«Сегодня мы дали 10 советов по ведению здорового образа жизни, поговорили о важности правильного питания, о важности баланса потребления энергии и ее расходования. Также провели танцевальную терапию под балетную музыку. Научили гостей Штаба выполнять базовые движения, повеселились, потанцевали, всем очень понравилось. Нам пообещали практиковать эти движения на постоянной основе, ведь движение — это основа здорового образа жизни!» — подвела небольшой итог девушка.

Более того — поучаствовать в активностях «Улицы здоровья» может и любой желающий: достаточно записаться по номеру 310-015 и позже прийти в Штаб общественной поддержки на проспекте Карла Маркса, 6.

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#Общество#Здоровье#Омск#Мероприятие#Лекция#Волонтеры#Питание#Медики#Движение#Илья Скобин#Улица здоровья
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