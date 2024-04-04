Полицейские разыскивают омичей, которые разбили стекла двух теплых остановок

Первый инцидент случился вечером 1 апреля. Омич решил выместить злость на теплой остановке после ссоры с девушкой. Он ударил стекло ногой, из-за чего оно осыпалось. Второй случай произошел в ночь с 1 на 2 апреля, неизвестный повредил дверь второго павильона на этой же остановке.