Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Омске полиция ищет мужчин, которые разбили стекла двух теплых остановок

Полицейские разыскивают омичей, которые разбили стекла двух теплых остановок

4 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI

В Омске полиция ищет мужчин, которые разбили стекла двух теплых остановок

Сотрудники УМВД устанавливают личности мужчин, которые повредили остановочные павильоны на ООТ «Первомайский рынок», их действия попали на записи камер видеонаблюдения.

Омские полицейские разыскивают мужчин, которые повредили теплые остановки на ООТ «Первомайский рынок». В один день двое неизвестных разбили стекла павильонов, их действия попали на записи камер видеонаблюдения.

Первый инцидент случился вечером 1 апреля. Омич решил выместить злость на теплой остановке после ссоры с девушкой. Он ударил стекло ногой, из-за чего оно осыпалось. Второй случай произошел в ночь с 1 на 2 апреля, неизвестный повредил дверь второго павильона на этой же остановке.

«Если вы узнали граждан, зафиксированных на записях камер наблюдения или располагаете информацией об их местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-999-329-41-35 или 102», — обратились к омичам в региональном УМВД.

Напомним, что видеозаписи с камер наблюдения начали распространяться в городских пабликах вчера. В компании «Капитал-строй», которая занимается теплыми остановками в Омске, заявили, что намерены добиться полного возмещения материального ущерба от нарушителей. Проверка продолжается.

Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Розыск#Нарушение#Поиски#Новости#Поиск#Поиски человека#Розыск по делу#Поиски мужчины#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Разыскивают
Подпишитесь
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
Сегодня, 03:22
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:38
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Сегодня, 05:11
Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
Сегодня, 02:48
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
Сегодня, 04:16
В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
Сегодня, 08:52
"