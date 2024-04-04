Полицейские разыскивают омичей, которые разбили стекла двух теплых остановок

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Омские полицейские разыскивают мужчин, которые повредили теплые остановки на ООТ «Первомайский рынок». В один день двое неизвестных разбили стекла павильонов, их действия попали на записи камер видеонаблюдения.
Первый инцидент случился вечером 1 апреля. Омич решил выместить злость на теплой остановке после ссоры с девушкой. Он ударил стекло ногой, из-за чего оно осыпалось. Второй случай произошел в ночь с 1 на 2 апреля, неизвестный повредил дверь второго павильона на этой же остановке.
«Если вы узнали граждан, зафиксированных на записях камер наблюдения или располагаете информацией об их местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-999-329-41-35 или 102», — обратились к омичам в региональном УМВД.
Напомним, что видеозаписи с камер наблюдения начали распространяться в городских пабликах вчера. В компании «Капитал-строй», которая занимается теплыми остановками в Омске, заявили, что намерены добиться полного возмещения материального ущерба от нарушителей. Проверка продолжается.