Более 573 миллионов. Омским участникам СВО разрешили временно не выплачивать долги

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В УФНС России по Омской области сообщили, что 2 208 участников спецоперации временно освобождены от выплаты долгов. В отношении служащих и их семей приостановили 3 638 исполнительных производств, их сумма составляет более 573 миллионов рублей.
Такие меры поддержки действительны как для мобилизованных, так и для контрактников. Исключения составляют лишь долги по алиментам и исполнительные производства по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Напомним, что во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести льготные условия по ипотеке для участников СВО.