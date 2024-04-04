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Более 573 миллионов. Омским участникам СВО разрешили временно не выплачивать долги

4 апреля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
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2 208 участникам СВО из Омской области разрешили временно не выплачивать долги

Региональное УФНС временно не будет взыскивать долги с более чем двух тысяч участников спецоперации, сумма их задолженностей превышает полмиллиарда рублей.

В УФНС России по Омской области сообщили, что 2 208 участников спецоперации временно освобождены от выплаты долгов. В отношении служащих и их семей приостановили 3 638 исполнительных производств, их сумма составляет более 573 миллионов рублей.

Такие меры поддержки действительны как для мобилизованных, так и для контрактников. Исключения составляют лишь долги по алиментам и исполнительные производства по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Напомним, что во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести льготные условия по ипотеке для участников СВО.

По возвращении. Глава РФ Путин заявил о льготной ипотеке участникам спецоперации
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