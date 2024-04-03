Омичам пригрозили новым наказанием за отказ открыть дверь спецслужбам

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Новые штрафы предусмотрены за недопуск спецслужб в квартиру. Речь идет не только о полиции: теперь омичам придется заплатить, если к ним в квартиру не попали сотрудники газовой и вентиляционной службы.
Ранее штраф для граждан составлял 1-2 тыс рублей, теперь же за отказ пустить спецслужбы в квартиру придется заплатить 5-10 тыс рублей. Для юридических лиц штраф будет еще выше — от 200 до 500 тыс рублей.
Те же поправки предусматривают и повышенную ответственность за самовольную замену газового оборудования без ведома спецорганизации, отсутствие соглашения с аварийно-диспетчерской службой, неправильное техобслуживание газового оборудования.
Депутат Павел Крашенинников подчеркнул, что такая мера наказания для граждан актуальна: ряд произошедших чрезвычайных ситуаций, связанных с газом, произошел именно из-за неправильного использования газового оборудования или из-за некачественного техобслуживания.
Отметим, что на фоне возросших штрафов могут активизироваться мошенники. Люди выдают себя за сотрудников газовых служб и требуют большие деньги за якобы проведенное техобслуживание. В Омске один из таких визитов газовиков закончился пожаром.