Добрались до губернатора. Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Губернатор Виталий Хоценко предупредил жителей региона, что мошенники начали пользоваться его именем. Аферисты рассылают сообщения пользователям, при этом скрывая номер телефона, и вводят их в заблуждение.
«Просьба быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Все подозрительные сообщения сразу блокируйте», — обратился Хоценко к жителям Омской области.
Напомним, что в начале года мошенники обманывали омичей от лица министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимира Шнипко. Аферисты устраивали рассылки сообщений с фейковой информацией об отключении электричества в регионе.