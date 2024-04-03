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Виталий Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени

Добрались до губернатора. Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени

3 апреля 2024, 11:24
Фото: 1MI

Виталий Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени

Глава региона предупредил пользователей сети, что от его имени начали действовать мошенники, а также призвал блокировать все подозрительные сообщения в мессенджерах.

Губернатор Виталий Хоценко предупредил жителей региона, что мошенники начали пользоваться его именем. Аферисты рассылают сообщения пользователям, при этом скрывая номер телефона, и вводят их в заблуждение.

«Просьба быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Все подозрительные сообщения сразу блокируйте», — обратился Хоценко к жителям Омской области.

Напомним, что в начале года мошенники обманывали омичей от лица министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимира Шнипко. Аферисты устраивали рассылки сообщений с фейковой информацией об отключении электричества в регионе.

«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Губернатор#Мошенники#Губернатор области#Новости#Обман#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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