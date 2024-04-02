Сэйв вратаря «Авангарда» Хомченко стал лучшим в четвертьфинальной серии

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Сэйв голкипера омского «Авангарда» Павла Хомченко стал лучшим среди всех четвертьфинальных матчей плей-офф. Континентальная хоккейная лига по итогам второго раунда игр на вылет опубликовала на yuotube-канале топ-10 отраженных бросков.
Красивый сэйв в исполнении Хомченко произошел в седьмом матче против «Локомотива».
По итогам 12 игр, проведенных Хомченко в нынешнем плей-офф, он отразил 93,5% бросков по воротам. В среднем за матч голкипер пропускал 1,81 шайбы.
Напомним, что «Авангард» не смог одолеть ярославский «Локомотив» в четвертьфинале и вылетел после решающего седьмого матча.