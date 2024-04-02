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Сэйв вратаря «Авангарда» Хомченко стал лучшим в четвертьфинальной серии

Сэйв вратаря «Авангарда» Хомченко стал лучшим в четвертьфинальной серии

2 апреля 2024, 11:00
Фото: ХК Авангард
Вратарь отличился в седьмом матче против «Локомотива», однако команда не смогла победить в решающей игре и вылетела из плей-офф.

Сэйв голкипера омского «Авангарда» Павла Хомченко стал лучшим среди всех четвертьфинальных матчей плей-офф. Континентальная хоккейная лига по итогам второго раунда игр на вылет опубликовала на yuotube-канале топ-10 отраженных бросков.

Красивый сэйв в исполнении Хомченко произошел в седьмом матче против «Локомотива».

По итогам 12 игр, проведенных Хомченко в нынешнем плей-офф, он отразил 93,5% бросков по воротам. В среднем за матч голкипер пропускал 1,81 шайбы.

Напомним, что «Авангард» не смог одолеть ярославский «Локомотив» в четвертьфинале и вылетел после решающего седьмого матча.

Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии и вылетел из плей-офф
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#Спорт#Видео#Авангард#Матч#Евгений Игишев#Плей-офф#Локомотив
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