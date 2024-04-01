Дальше — тюрьма. Омский суд вынес приговор мужчине, сбежавшему из воинской части

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор дезертиру, который сбежал из воинской части, чтобы не проходить службу. Установлено, что военнослужащий покинул часть 9 декабря прошлого года, а 6 февраля был задержан следователем военного следственного отдела.
В результате суд назначил нарушителю наказание в виде 5 лет и 6 месяцев тюремного заключения, приговор еще не вступил в законную силу, соответственно, может быть обжалован.
Напомним, что в январе приговор вынесли еще одному мужчине, который хотел уклониться от службы. Он покинул воинскую часть в феврале 2023 года, после чего некоторое время жил в Омске, но все равно попался военной комендатуре. Когда омич пытался сбежать во второй раз, его задержали во время пересечения реки вплавь.