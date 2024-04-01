Дальше — тюрьма. Омский суд вынес приговор мужчине, сбежавшему из воинской части

Напомним, что в январе приговор вынесли еще одному мужчине, который хотел уклониться от службы. Он покинул воинскую часть в феврале 2023 года, после чего некоторое время жил в Омске, но все равно попался военной комендатуре. Когда омич пытался сбежать во второй раз, его задержали во время пересечения реки вплавь.