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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

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Дальше — тюрьма. Омский суд вынес приговор мужчине, сбежавшему из воинской части

1 апреля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
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Суд вынес приговор омичу, который уклонялся от воинской службы

Омский гарнизонный военный суд назначил наказание омичу, который сбежал из воинской части, чтобы не проходить службу, теперь его ждет более 5 лет заключения.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор дезертиру, который сбежал из воинской части, чтобы не проходить службу. Установлено, что военнослужащий покинул часть 9 декабря прошлого года, а 6 февраля был задержан следователем военного следственного отдела.

В результате суд назначил нарушителю наказание в виде 5 лет и 6 месяцев тюремного заключения, приговор еще не вступил в законную силу, соответственно, может быть обжалован.

Напомним, что в январе приговор вынесли еще одному мужчине, который хотел уклониться от службы. Он покинул воинскую часть в феврале 2023 года, после чего некоторое время жил в Омске, но все равно попался военной комендатуре. Когда омич пытался сбежать во второй раз, его задержали во время пересечения реки вплавь.

Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу
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#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Приговор суда#Омский гарнизонный военный суд#Служба#Гарнизонный военный суд#Анастасия Баянова#Дезертир
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