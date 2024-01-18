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Вступил в силу приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя

Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу

18 января 2024, 03:56
Фото: 1MI

Вступил в силу приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор Омского гарнизонного военного суда в отношении военного, который пытался избежать службы, вступил в законную силу. Установлено, что в феврале 2023 года подсудимый покинул воинскую часть, пытаясь избежать прохождения службы. После чего он поселился в городе, но в июле его задержали сотрудники военной комендатуры.

Кроме того, мужчина попытался совершить второй побег и покинуть территорию военного следственного отдела, однако попытка не увенчалась успехом. Он был задержан во время пересечения реки вплавь.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Уплыл от конвоя. Омский суд наказал дезертира, сбежавшего из-под ареста
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#Суд#Решение суда#Побег#Приговор#Судья#Омский гарнизонный военный суд#Судьи#Гарнизонный военный суд#Анастасия Баянова#Дезертир
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