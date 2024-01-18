Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу

Приговор Омского гарнизонного военного суда в отношении военного, который пытался избежать службы, вступил в законную силу. Установлено, что в феврале 2023 года подсудимый покинул воинскую часть, пытаясь избежать прохождения службы. После чего он поселился в городе, но в июле его задержали сотрудники военной комендатуры.