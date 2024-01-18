Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:56
Приговор Омского гарнизонного военного суда в отношении военного, который пытался избежать службы, вступил в законную силу. Установлено, что в феврале 2023 года подсудимый покинул воинскую часть, пытаясь избежать прохождения службы. После чего он поселился в городе, но в июле его задержали сотрудники военной комендатуры.
Кроме того, мужчина попытался совершить второй побег и покинуть территорию военного следственного отдела, однако попытка не увенчалась успехом. Он был задержан во время пересечения реки вплавь.
В итоге суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Омской области.