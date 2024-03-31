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иллюстрация

Ежегодный океан. Омичи пожаловались на множественные подтопления улиц и подъездов

31 марта 2024, 06:20
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на затопленные улицы и подъезды домов

За минувшую субботу в социальных сетях было опубликовано множество жалоб на подтопление дорог, дворов и даже подъездов.

Один из самых последних случаев — сообщение о подтоплении подъезда в Советском административном округе: по словам омички Анастасии, такая ситуация регулярна, а обращения в инстанции не приносят результатов — 43-й дом на улице Энтузиастов по-прежнему топит талым снегом.

Выйти из дома в таких условиях — тоже «та еще задача»: как написала девушка в своей публикации в одном из пабликов города, из-за воды просто некуда ступить. Более того — девушка упала в лужу с 2-летними ребенком на руках.

Кроме того, от разлива «ежегодного океана» страдает и дом: как отметила Анастасия, вода уже пятый день топит подвал одного из подъездов дома, а другие три стали полосой препятствий для жителей: самопальные средства борьбы с подтоплением не приносят результатов — дощатые трапы уплывают, а мешки с песком размокают и становятся мягким «дном океана».

Двор тоже непроходим для местных жителей: на фото видно, что вода нашла себе «русло» в виде бордюров и еще не стаявших сугробов и никуда не уходит.

Баррикады из песка неэффективныБаррикады из песка неэффективны
Дощатые настилы не спасают ситуациюДощатые настилы не спасают ситуацию
Вода стоит в подъездеВода стоит в подъезде
Двор — как полоса препятствийДвор — как полоса препятствий
Баррикады из песка неэффективны
Фото: Сообщество "ЧП Омск" в социальной сети "Вконтакте"

Другое «море» образовалось во дворах в районе дома №¾ на улице Дмитриева: автор сообщения в сообществе неизвестен, но многие омичи в комментариях предлагают довезти гальки и обустроить свое Черное море «под боком» — ситуацию воспринимают как с юмором, так и с констатацией факта — омичка Наталья отметила, что подобное сейчас происходит во всем городе.

Лужа чудовищного масштабаЛужа чудовищного масштаба
Лужа чудовищного масштаба
Фото: Сообщество «Инцидент Омск» в социальной сети «Вконтакте»

Кроме того, совсем недавно появилось и сообщение о внезапном «водопаде» и в Советском парке — однако, генеральным планом парка он совсем не предусмотрен. Многие омичи уже высказывают опасения, что лестница, ведущая к берегу Иртыша, будет окончательно размыта.

Скриншот видео с «водопадом»Скриншот видео с «водопадом»
Скриншот видео с «водопадом»
Фото: Сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «Вконтакте»

Напомним, ранее тот же Советский парк подвергся и действиям вандалов: стела «Привет, Омск» лишилась буквы «С» — ее нижнюю часть сломали.

Сломали букву. Вандалы испортили стелу «Привет, Омск» в Советском парке
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#Общество#Омск#Социальные сети#Жалобы#Новости#Советский парк#Подтопление#Илья Скобин
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