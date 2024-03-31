Ежегодный океан. Омичи пожаловались на множественные подтопления улиц и подъездов

Кроме того, от разлива «ежегодного океана» страдает и дом: как отметила Анастасия, вода уже пятый день топит подвал одного из подъездов дома, а другие три стали полосой препятствий для жителей: самопальные средства борьбы с подтоплением не приносят результатов — дощатые трапы уплывают, а мешки с песком размокают и становятся мягким «дном океана».