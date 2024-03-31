Ежегодный океан. Омичи пожаловались на множественные подтопления улиц и подъездов

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Один из самых последних случаев — сообщение о подтоплении подъезда в Советском административном округе: по словам омички Анастасии, такая ситуация регулярна, а обращения в инстанции не приносят результатов — 43-й дом на улице Энтузиастов по-прежнему топит талым снегом.
Выйти из дома в таких условиях — тоже «та еще задача»: как написала девушка в своей публикации в одном из пабликов города, из-за воды просто некуда ступить. Более того — девушка упала в лужу с 2-летними ребенком на руках.
Кроме того, от разлива «ежегодного океана» страдает и дом: как отметила Анастасия, вода уже пятый день топит подвал одного из подъездов дома, а другие три стали полосой препятствий для жителей: самопальные средства борьбы с подтоплением не приносят результатов — дощатые трапы уплывают, а мешки с песком размокают и становятся мягким «дном океана».
Двор тоже непроходим для местных жителей: на фото видно, что вода нашла себе «русло» в виде бордюров и еще не стаявших сугробов и никуда не уходит.
Другое «море» образовалось во дворах в районе дома №¾ на улице Дмитриева: автор сообщения в сообществе неизвестен, но многие омичи в комментариях предлагают довезти гальки и обустроить свое Черное море «под боком» — ситуацию воспринимают как с юмором, так и с констатацией факта — омичка Наталья отметила, что подобное сейчас происходит во всем городе.
Кроме того, совсем недавно появилось и сообщение о внезапном «водопаде» и в Советском парке — однако, генеральным планом парка он совсем не предусмотрен. Многие омичи уже высказывают опасения, что лестница, ведущая к берегу Иртыша, будет окончательно размыта.
Напомним, ранее тот же Советский парк подвергся и действиям вандалов: стела «Привет, Омск» лишилась буквы «С» — ее нижнюю часть сломали.