Сломали букву. Вандалы испортили стеллу «Привет, Омск» в Советском парке

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В ПКиО «Советский» в Нефтяниках вандалы сломали букву «с» на стелле «Привет, Омск». Об этом рассказали в официальном сообществе городских парков, к публикации также была прикреплена фотография испорченной конструкций.
После неприятного инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу во время посещения парков и садов, так как в их содержание вкладываются большие силы и средства.
«Дорогие друзья, мы очень благодарны вам за обратную связь и просим вас бережно относиться к имуществу и оперативно сообщать правоохранительным органам или сотрудникам об актах вандализма», — обратились к горожанам в группе.
Напомним, что в ноябре прошлого года неизвестные испортили памятник Колчаку, который находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито.