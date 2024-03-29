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Вандалы испортили стеллу «Привет, Омск» в Советском парке

Сломали букву. Вандалы испортили стеллу «Привет, Омск» в Советском парке

29 марта 2024, 11:21
Фото: Городские парки Омск

Вандалы испортили стеллу «Привет, Омск» в Советском парке

Неизвестные сломали букву на стелле в Советском парке, после инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу.

В ПКиО «Советский» в Нефтяниках вандалы сломали букву «с» на стелле «Привет, Омск». Об этом рассказали в официальном сообществе городских парков, к публикации также была прикреплена фотография испорченной конструкций.

После неприятного инцидента омичей попросили бережнее относиться к имуществу во время посещения парков и садов, так как в их содержание вкладываются большие силы и средства.

«Дорогие друзья, мы очень благодарны вам за обратную связь и просим вас бережно относиться к имуществу и оперативно сообщать правоохранительным органам или сотрудникам об актах вандализма», — обратились к горожанам в группе.
Фото: Городские парки Омск

Напомним, что в ноябре прошлого года неизвестные испортили памятник Колчаку, который находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито.

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