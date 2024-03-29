Коллективное ущемление. Ректор ОмГУ три месяца не подписывает договор с работниками

Если протокол разногласий так и не будет подписан, ректору на конференции выдвинут требование, что создаст основу для коллективного трудового спора и одновременно станет прецедентом для Омска, ведь ранее ни один омский вуз не оказывался в такой ситуации. И рассматриваться такой спор точно будет не в Омске, так как ОмГУ подведомственен Минобрнауки России.