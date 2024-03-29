Коллективное ущемление. Ректор ОмГУ три месяца не подписывает договор с работниками

Posted Сегодня, 04:50
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Городу55 стало известно, что после трех месяцев переговоров в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского так и не смогли прийти к соглашению и заключить новый коллективный договор. При этом профсоюз для защиты прав работников и проведения переговоров от их лица выбрали еще в ноябре прошлого года. Эту миссию доверили первичной профсоюзной организации работников ОмГУ.
Коллективный договор — крайне важный документ, который содержит правила, распространяющиеся на всех сотрудников организации. Он конкретизирует условия работы, прописывает социальные гарантии работников и дополнительные бонусы (например, порядок индексации зарплаты, ДМС, дополнительный отпуск за счет работодателя) — в общем регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и коллективом и снижает вероятность трудовых споров.
В ОмГУ прошлый коллективный договор перестал действовать 31 декабря. В начале марта 2024 года в вузе составили проект коллективного договора на 12 листах и протокол разногласий на 22 листах. В последнем содержатся разногласия почти по 60 пунктам — рабочему времени, оплате и охране труда, трудовой дисциплине, социальной программе и др.
«Большая часть принципиальных вопросов, конечно, касается зарплаты. Это, например, восстановление индексации, нам несколько лет не индексировали зарплату», — сообщила Городу55 сотрудница ОмГУ, председатель профсоюза Олеся Филиппова.
Практически по всем пунктам разногласий, по словам председателя профсоюза, работодатель не дал какого-либо обоснованного ответа, со ссылками на нормы права.
«Ректор и его команда умудрились убрать из договора даже то, что было в старом коллективном договоре. Очевидно, что он ухудшает положение работников. Мы получили ущербный коллективный договор», — добавила сотрудница ОмГУ.
Проект коллективного договора дальше должны вынести для обсуждения на конференцию. Однако ректор ОмГУ им. Достоевского Сергей Замятин уклоняется от назначения даты второго этапа конференции.
«21 марта я отнесла письмо ректору с просьбой назначить дату второго этапа конференции. Когда мы обращались с устной просьбой, ректор отправил нас по этому вопросу к своим помощникам, а те в свою очередь пояснили, что это вопрос работников, пусть они сами и организуют конференцию. Но профсоюз не охватывает всех работников. Ответственен за коллектив именно работодатель», — отметила Олеся Филиппова.
Если протокол разногласий так и не будет подписан, ректору на конференции выдвинут требование, что создаст основу для коллективного трудового спора и одновременно станет прецедентом для Омска, ведь ранее ни один омский вуз не оказывался в такой ситуации. И рассматриваться такой спор точно будет не в Омске, так как ОмГУ подведомственен Минобрнауки России.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Первомайский райсуд подтвердил нарушение трудовых прав в отношении доцента кафедры государственного и муниципального права. Сотрудницу оставили без стимулирующих выплат по итогам работы в 2021 году, из-за чего она и обратилась в суд.