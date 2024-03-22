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Суд подтвердил нарушение трудовых прав в отношении сотрудницы ОмГУ

Задолжали приличную сумму. Суд подтвердил нарушение трудовых прав сотрудницы ОмГУ

22 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI

Суд подтвердил нарушение трудовых прав в отношении сотрудницы ОмГУ

С жалобой на нарушение прав в Первомайский районный суд обратилась доцент кафедры государственного и муниципального права Ирина Третьяк.

Сотрудники ОмГУ снова пожаловались на происходящее в университете, на этот раз вопросы к руководству вуза появились у доцента кафедры государственного и муниципального права Ирина Третьяк. Дело в том, что сотруднице не выплатили стимулирующие выплаты по итогам работы в 2021 году, по этой причине она решила обратиться в суд.

Соответствующий документ появился в одном из профсоюзных чатов университета, а после был опубликован в группе «Защитим истфак ОмГУ». Согласно информации Первомайского суда, в который и обратилась преподавательница, учебное заведение задолжало ей более 350 000 рублей.

Интересно, что вуз пытался опровергнуть решение суда и несколько раз подавал апелляции. Однако сначала их отклонил Первомайский районный, а затем и Омский областной суд. Первоначальное решение о взыскании средств оставлено без изменений.

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#Омск#Омская область#Суд#Университет#Новости#Достоевский#ОмГУ#Корпус омгу#Университеты#Анастасия Баянова
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