Задолжали приличную сумму. Суд подтвердил нарушение трудовых прав сотрудницы ОмГУ

Сотрудники ОмГУ снова пожаловались на происходящее в университете, на этот раз вопросы к руководству вуза появились у доцента кафедры государственного и муниципального права Ирина Третьяк. Дело в том, что сотруднице не выплатили стимулирующие выплаты по итогам работы в 2021 году, по этой причине она решила обратиться в суд.