Задолжали приличную сумму. Суд подтвердил нарушение трудовых прав сотрудницы ОмГУ

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сотрудники ОмГУ снова пожаловались на происходящее в университете, на этот раз вопросы к руководству вуза появились у доцента кафедры государственного и муниципального права Ирина Третьяк. Дело в том, что сотруднице не выплатили стимулирующие выплаты по итогам работы в 2021 году, по этой причине она решила обратиться в суд.
Соответствующий документ появился в одном из профсоюзных чатов университета, а после был опубликован в группе «Защитим истфак ОмГУ». Согласно информации Первомайского суда, в который и обратилась преподавательница, учебное заведение задолжало ей более 350 000 рублей.
Интересно, что вуз пытался опровергнуть решение суда и несколько раз подавал апелляции. Однако сначала их отклонил Первомайский районный, а затем и Омский областной суд. Первоначальное решение о взыскании средств оставлено без изменений.