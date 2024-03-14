Украл пилу и закопал на кладбище. Житель Омской области напал на сторожа с ножом

Кроме того, чтобы охранник как можно дольше не мог сообщить полиции о случившемся, злоумышленник забрал у него телефон, вытащил сим-карту и бросил во флягу с водой. Сумма ущерба составила 54 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.