Украл пилу и закопал на кладбище. Житель Омской области напал на сторожа с ножом

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Инцидент произошел в Исилькульском районе, сообщение о разбойном нападении на сторожа поступило в местный отдел МВД. На место происшествия отправились полицейские.
Правоохранители установили, что охранник открыл дверь мужчине, который ранее несколько дней проработал в организации. Гость начал угрожать ножом сотруднику и требовать деньги. Однако наличных в помещении не было, вместо них вор решил украсть бензопилу и воздушную винтовку.
Кроме того, чтобы охранник как можно дольше не мог сообщить полиции о случившемся, злоумышленник забрал у него телефон, вытащил сим-карту и бросил во флягу с водой. Сумма ущерба составила 54 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские нашли украденную бензопилу на кладбище, она была закопана в снег. После удалось выяснить, что мужчина скрывается дома у пожилой местной жительницы, там его и задержали. По факту преступления следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой», нарушитель заключен под стражу.