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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Житель Омской области напал на сторожа с ножом и украл пилу вместо денег

Украл пилу и закопал на кладбище. Житель Омской области напал на сторожа с ножом

14 марта 2024, 10:23
Фото: УМВД России по Омской области

Житель Омской области напал на сторожа с ножом и украл пилу вместо денег

Нарушитель пытался ограбить складское помещение организации, в которой проработал несколько дней.

Инцидент произошел в Исилькульском районе, сообщение о разбойном нападении на сторожа поступило в местный отдел МВД. На место происшествия отправились полицейские.

Правоохранители установили, что охранник открыл дверь мужчине, который ранее несколько дней проработал в организации. Гость начал угрожать ножом сотруднику и требовать деньги. Однако наличных в помещении не было, вместо них вор решил украсть бензопилу и воздушную винтовку.

Кроме того, чтобы охранник как можно дольше не мог сообщить полиции о случившемся, злоумышленник забрал у него телефон, вытащил сим-карту и бросил во флягу с водой. Сумма ущерба составила 54 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские нашли украденную бензопилу на кладбище, она была закопана в снег. После удалось выяснить, что мужчина скрывается дома у пожилой местной жительницы, там его и задержали. По факту преступления следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой», нарушитель заключен под стражу.

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#Кража#Омск#Омская область#Разбой#Разбойное нападение#Новости#Кражи#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова
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