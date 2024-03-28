По похожим схемам. Омичам вынесли приговор за обман жителей нескольких регионов

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Калачинский городской суд Омской области закончил рассматривать дело двух 20-летних мошенников, которые обманывали жителей Омской и Новосибирской областей.
Суд установил, что омичи совершали преступления вместе с сообщниками, однако их личностей определить не удалось. Так, в мае прошлого года подсудимые звонили жителям Калачинского района Омской области, Тары и города Татарска в Новосибирской области, после чего получали от них приличные суммы.
Схемы преступлений были очень похожи. Мошенники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, после чего сообщали, что их родственники виновны в ДТП. Сразу после этого, они предлагали помочь избежать уголовного наказания, естественно, не бесплатно. Обманутые граждане при встрече передавали обманщикам разного размера суммы, от 41 000 до 250 000 рублей.
В результате один из подсудимых отрицал свою вину, а второй отказался давать показания. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде 6 и 11 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, виновные должны выплатить материальный ущерб потерпевшим.