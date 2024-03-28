По похожим схемам. Омичам вынесли приговор за обман жителей нескольких регионов

Схемы преступлений были очень похожи. Мошенники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, после чего сообщали, что их родственники виновны в ДТП. Сразу после этого, они предлагали помочь избежать уголовного наказания, естественно, не бесплатно. Обманутые граждане при встрече передавали обманщикам разного размера суммы, от 41 000 до 250 000 рублей.