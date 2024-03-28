Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Иллюстрация

По похожим схемам. Омичам вынесли приговор за обман жителей нескольких регионов

28 марта 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Мошенники из Омска попали под суд после обмана жителей нескольких регионов

20-летние подсудимые звонили жителям Омской и Новосибирской областей, рассказывали придуманную историю, а после получали от потерпевших крупные суммы.

Калачинский городской суд Омской области закончил рассматривать дело двух 20-летних мошенников, которые обманывали жителей Омской и Новосибирской областей.

Суд установил, что омичи совершали преступления вместе с сообщниками, однако их личностей определить не удалось. Так, в мае прошлого года подсудимые звонили жителям Калачинского района Омской области, Тары и города Татарска в Новосибирской области, после чего получали от них приличные суммы.

Схемы преступлений были очень похожи. Мошенники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, после чего сообщали, что их родственники виновны в ДТП. Сразу после этого, они предлагали помочь избежать уголовного наказания, естественно, не бесплатно. Обманутые граждане при встрече передавали обманщикам разного размера суммы, от 41 000 до 250 000 рублей.

В результате один из подсудимых отрицал свою вину, а второй отказался давать показания. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде 6 и 11 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, виновные должны выплатить материальный ущерб потерпевшим.

Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Приговор#Новости#Мошенник#Приговор суда#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
Подпишитесь
Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88
Сегодня, 03:26
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
Сегодня, 06:05
Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»
Сегодня, 03:48
Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара
Сегодня, 06:04
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
Сегодня, 08:03
Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал
Сегодня, 07:54
"