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Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»

28 марта 2024, 03:48
Фото: Изображение Midjourney
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Проект детсада на 310 мест для омского ЖК «Новый Амур» прошел госэкспертизу

Дошкольное учреждение должно появиться на территории микрорайона №3 на 21-й Амурской.

Городу55 стало известно, что группе компаний «Стройбетон», которой владеет Олег Золотов, одобрили проект строительства детского сада в активно застраивающемся ЖК «Новый Амур». Положительное заключение 27 марта выдала «Государственная экспертиза Омской области».

Разработкой проектной документации для Золотова занимались две компании — «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“» (учредитель Евгения Золотова) и «Криан» (владелец и директор Егор Крицкий).

Детский сад на 310 мест, для которого разработали проектную документацию, появится в микрорайоне №3 на 21-й Амурской. По условиям соглашений, в рамках масштабных инвестиционных проектов застройщики должны только безвозмездно предоставить подготовленные проекты соцобъектов и дорог, искать финансирование и подрядчиков для строительства соцобъектов — уже задача облправительства.

Добавим, что застройка микрорайона №3 в Амуре выполняется в рамках масштабного инвестиционного проекта. В 2024 году Золотов планировал построить на этой территории и сдать пять домов: два — восьмиэтажных (стр. №10 и 11) и три — десятиэтажных (стр. №7, 12 и 13).

Еще один дом на подходе. «Стройбетону» Золотова одобрили проект многоэтажки в Омске
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#Общество#Омск#Строительство#Детский сад#Проект#Новости#Экспертиза#Олег Золотов#Стройбетон#Юлия Истомина
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