Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Городу55 стало известно, что группе компаний «Стройбетон», которой владеет Олег Золотов, одобрили проект строительства детского сада в активно застраивающемся ЖК «Новый Амур». Положительное заключение 27 марта выдала «Государственная экспертиза Омской области».
Разработкой проектной документации для Золотова занимались две компании — «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“» (учредитель Евгения Золотова) и «Криан» (владелец и директор Егор Крицкий).
Детский сад на 310 мест, для которого разработали проектную документацию, появится в микрорайоне №3 на 21-й Амурской. По условиям соглашений, в рамках масштабных инвестиционных проектов застройщики должны только безвозмездно предоставить подготовленные проекты соцобъектов и дорог, искать финансирование и подрядчиков для строительства соцобъектов — уже задача облправительства.
Добавим, что застройка микрорайона №3 в Амуре выполняется в рамках масштабного инвестиционного проекта. В 2024 году Золотов планировал построить на этой территории и сдать пять домов: два — восьмиэтажных (стр. №10 и 11) и три — десятиэтажных (стр. №7, 12 и 13).