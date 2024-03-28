Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»

Добавим, что застройка микрорайона №3 в Амуре выполняется в рамках масштабного инвестиционного проекта. В 2024 году Золотов планировал построить на этой территории и сдать пять домов: два — восьмиэтажных (стр. №10 и 11) и три — десятиэтажных (стр. №7, 12 и 13).