Ждут суда. В Омске бездомные убили собутыльника и спрятали тело в кустах у Иртыша

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в отношении ранее судимых двух бездомных утверждено обвинительное заключение. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и краже.
Как выяснилось, в конце июля прошлого года обвиняемые во время пьянки в лесополосе на берегу Иртыша в Советском округе избили и ударили ножом своего 34-летнего собутыльника. После этого они спрятали тело погибшего в кустах, накрыв его одеялом. И только спустя неделю местные жители обнаружили труп мужчины.
Также обвиняемые успели украсть электрический кабель стоимостью 11 700 рублей из подвала дома на улице Заозерной. В итоге свою вину мужчины полностью признали. Теперь уголовное дело рассмотрит Омский облсуд. Стоит отметить, что бездомным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.