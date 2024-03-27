Ждут суда. В Омске бездомные убили собутыльника и спрятали тело в кустах у Иртыша

Как выяснилось, в конце июля прошлого года обвиняемые во время пьянки в лесополосе на берегу Иртыша в Советском округе избили и ударили ножом своего 34-летнего собутыльника. После этого они спрятали тело погибшего в кустах, накрыв его одеялом. И только спустя неделю местные жители обнаружили труп мужчины.