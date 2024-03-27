Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

иллюстрация

Ждут суда. В Омске бездомные убили собутыльника и спрятали тело в кустах у Иртыша

27 марта 2024, 04:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омские бомжи зарезали собутыльника и спрятали тело в кустах у Иртыша

Также их обвиняют в краже электрического кабеля из подвала дома на улице Заозерной.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в отношении ранее судимых двух бездомных утверждено обвинительное заключение. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и краже.

Как выяснилось, в конце июля прошлого года обвиняемые во время пьянки в лесополосе на берегу Иртыша в Советском округе избили и ударили ножом своего 34-летнего собутыльника. После этого они спрятали тело погибшего в кустах, накрыв его одеялом. И только спустя неделю местные жители обнаружили труп мужчины.

Также обвиняемые успели украсть электрический кабель стоимостью 11 700 рублей из подвала дома на улице Заозерной. В итоге свою вину мужчины полностью признали. Теперь уголовное дело рассмотрит Омский облсуд. Стоит отметить, что бездомным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Новый срок. В Омской области рецидивист убил собутыльника кухонным ножом
Узнать подробнее
Читайте также:
Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности
#Общество#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Суд#Ножевое ранение#Убийство#Уголовное дело#Труп#Прокурор#Наказание#Новости#Сговор#Подвал#Обвинение
Подпишитесь
Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев
Сегодня, 04:23
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Вчера, 17:40
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Вчера, 05:05
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Вчера, 06:14
На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов
Сегодня, 02:42
Еще один очаг. В деревне под Омском выявили бешенство у домашней кошки
Сегодня, 03:23
"