С 23: 00 до 05: 00. В дептрансе омичам напомнили о перекрытии Ленинградского моста

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В департаменте транспорта омской мэрии автолюбителям напомнили, что сегодня ночью проезд по Ленинградскому мосту будет невозможен. Участок перекроют с 23:00 до 5:00 завтрашнего дня.
Ограничения в движении происходят еженедельно в одно и то же время — со среды на четверг и с субботы на воскресенье. В эти промежутки на объекте проводят необходимые работы, которые нельзя выполнить днем: очистка от снега и наледи, уборка мусора и другие.
Напомним, что недавно омичи пожаловались на состояние отремонтированной половины Ленинградского моста. По словам водителей, асфальт уже успел заметно деформироваться. Наличие проблемы признали и в дептрансе.