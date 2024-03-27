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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В дептрансе омичам напомнили о перекрытии Ленинградского моста

С 23: 00 до 05: 00. В дептрансе омичам напомнили о перекрытии Ленинградского моста

27 марта 2024, 12:29
Фото: Город55

В дептрансе омичам напомнили о перекрытии Ленинградского моста

Мост еженедельно перекрывается ночью со среды на четверг и с субботы на воскресенье.

В департаменте транспорта омской мэрии автолюбителям напомнили, что сегодня ночью проезд по Ленинградскому мосту будет невозможен. Участок перекроют с 23:00 до 5:00 завтрашнего дня.

Ограничения в движении происходят еженедельно в одно и то же время — со среды на четверг и с субботы на воскресенье. В эти промежутки на объекте проводят необходимые работы, которые нельзя выполнить днем: очистка от снега и наледи, уборка мусора и другие.

Напомним, что недавно омичи пожаловались на состояние отремонтированной половины Ленинградского моста. По словам водителей, асфальт уже успел заметно деформироваться. Наличие проблемы признали и в дептрансе.

Комфорта нет. Омичи остались недовольны отремонтированной частью Ленинградского моста
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#Омск#Омская область#Мост#Ленинградский мост#Перекрытие моста#Новости#Ремонт моста#Анастасия Баянова
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