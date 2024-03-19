Комфорта нет. Омичи остались недовольны отремонтированной частью Ленинградского моста

Жалоба на отремонтированную часть Ленинградского моста появилась в паблике «Аварийный Омск». Автолюбители рассказали, что на полосах уже появилась колея, асфальт заметно деформировался. Кроме того, ощутимы резкие стыки между пролетами, что создает неудобство при движении.