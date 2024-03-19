Комфорта нет. Омичи остались недовольны отремонтированной частью Ленинградского моста

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жалоба на отремонтированную часть Ленинградского моста появилась в паблике «Аварийный Омск». Автолюбители рассказали, что на полосах уже появилась колея, асфальт заметно деформировался. Кроме того, ощутимы резкие стыки между пролетами, что создает неудобство при движении.
«Не часто езжу по Ленинградскому мосту, но, сегодня ехал по „готовой“ полосе и отметил, что комфорта особого то и нет. Стыки между пролетами резкие, появилась мелкая (пока) колея по всему ходу движения. Да, переехать реку можно, но не более того», — заключил автор поста.
В городской администрации признали проблему и уверили, что подрядчик устранит все недочеты и уложит новый состав.
«Слабо себя показал материал, связывающий асфальтобетон и сам шов. Данные работы приняты не были, подрядчик эти недочеты устранит при более теплой погоде — минус 10 градусов и выше. Материал будет полностью демонтирован, а затем уложен другой, новый состав», — объяснили в мэрии.
Напомним, что завершить все работы на объекте планируется к 31 мая.