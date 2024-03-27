Разные мнения. Зачем в России хотят вернуть смертную казнь

Активное применение смертной казни начали практиковать в начале 20 века. Так, в 1905–1907 годах казнили 2981 революционера за убийство 10 тысяч представителей власти. После Октябрьской революции 1917 года наказание снова было отменено, но спустя непродолжительное время вновь начало применяться, причем даже чаще, чем ранее. К примеру, во время сталинских репрессий, в период с 1937 по 1938 годы, более арестованы 1,5 млн человек, из них 681,7 тысяч расстреляли.