Разные мнения. Зачем в России хотят вернуть смертную казнь

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Во время царствования императрицы Елизаветы, в 1753 году, Россия стала первой страной в мире, запретившей смертную казнь. Она осталась лишь на бумаге, но в действие долгое время не приводилась — вместо этого, заключенных отправляли в пожизненную ссылку.
Однако полный отказ от смертной казни в России существовал не долго. При следующей правительнице Екатерине II к такой мере наказания приговаривали организаторов государственных переворотов. Стоит отметить, что, несмотря на это, явление оставалось редким.
Активное применение смертной казни начали практиковать в начале 20 века. Так, в 1905–1907 годах казнили 2981 революционера за убийство 10 тысяч представителей власти. После Октябрьской революции 1917 года наказание снова было отменено, но спустя непродолжительное время вновь начало применяться, причем даже чаще, чем ранее. К примеру, во время сталинских репрессий, в период с 1937 по 1938 годы, более арестованы 1,5 млн человек, из них 681,7 тысяч расстреляли.
Что же происходит сейчас? В подробностях ситуации разобрались «Новые известия». Формально смертная казнь запрещена в России уже 25 лет — с 1999 года. Такое решение принял Верховный суд РФ. Однако уголовный кодекс содержит такую меру наказания (ст. 44 УК РФ). Именно по этой причине, если будет принято решение вернуть смертную казнь, для этого даже не понадобится референдум.
Специалисты высказывают разные позиции по поводу возвращения смертной казни. Кто-то считает это необходимой мерой для наказания особо жестоких преступников, а кто-то — вовсе не решением проблемы, так как «зло не остановит зло».
Свою позицию по вопросу высказала адвокат Сталина Гуревич.
«Я — последовательный сторонник смертной казни. Причем, я не считаю ее сдерживающим фактором, и прекрасно знаю, что на уровень преступности в целом она не влияет никак. Для меня это не высшая мера социальной защиты, а высшая мера социальной справедливости, восстановление баланса», — уверена адвокат.
«За» возвращение высшей меры наказания выступает немало представителей власти.
«Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
«Те, кто совершил это злодеяние, не имеют права ходить по земле», сказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Однако и тех, кто выступает за альтернативные варианты наказания, множество. Среди предложений — создание специальных тюрем для террористов. О «минусах» смертной казни рассказала Правозащитник и член СПЧ Ева Меркачева. Она отмечает, что уровень преступности при наличии смертной казни не снижается, пожизненное заключение для многих преступников может быть страшнее смертной казни, а принцип «око за око» возвращает нас в средневековье.
«Мое мнение: надо (строить особые тюрьмы — прим. Ред.)! И надо показывать обществу, в каких адски суровых условиях живут осужденные. Без надежды и права на прощение. А смертная казнь ни-че-го не решит. Зло не остановить злом», — считает Ева Меркачева.