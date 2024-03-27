Омичка через суд добилась статуса вынужденного переселенца

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В суд обратилась 28-летняя омичка, которая вместе с мужем, гражданином Украины, постоянно проживала в городе Ирпень Киевской области. Она рассказала, что в марте 2022 года они уехали из Ирпеня из-за страха перед обстрелами и преследованием со стороны государственных органов Украины. Они переехали в Омск и запросили статус вынужденных переселенцев, но получили отказ от регионального УМВД.
Районный суд пришел к выводу, что административный ответчик соблюдал процедуру рассмотрения ходатайства заявителя, и не нашел законных оснований для признания ее вынужденным переселенцем. В связи с этим иск не был удовлетворен.
Однако омичка не согласилась с решением суда и подала апелляцию в облсуд. Как выяснилось, женщина является потерпевшей по уголовному делу о применении представителями силовых структур Украины запрещенных Женевской конвенцией средств и методов ведения войны.
Тогда коллегия признала доводы заявительницы о ее вынужденном выезде из Украины из-за того, что власти ей угрожали преследованиями из-за национальности и языка. Эти доводы стали основанием для признания ее вынужденным переселенцем.
В итоге облсуд признал решение УМВД России по Омской области незаконным и обязал повторно рассмотреть заявление омички. Восьмой кассационный суд оставил решение без изменений.