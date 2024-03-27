Омичка через суд добилась статуса вынужденного переселенца

В суд обратилась 28-летняя омичка, которая вместе с мужем, гражданином Украины, постоянно проживала в городе Ирпень Киевской области. Она рассказала, что в марте 2022 года они уехали из Ирпеня из-за страха перед обстрелами и преследованием со стороны государственных органов Украины. Они переехали в Омск и запросили статус вынужденных переселенцев, но получили отказ от регионального УМВД.