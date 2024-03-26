Гуляла возле недостроенных домов. Омские спасатели вытащили из колодца ребенка

Напомним, что недавно в Омске прошли прения сторон по делу 59-летнего управляющего ООО «РоКАС». Предполагается, что по вине мужчины погиб ребенок. Мальчик упал с долгостроя, принадлежащего подсудимому, и получил несовместимые с жизнью травмы.