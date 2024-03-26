Гуляла возле недостроенных домов. Омские спасатели вытащили из колодца ребенка

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В Омске ребенок провалился в колодец, это произошло во время прогулки рядом в недостроенными домами. На помощь девочке прибыли сотрудники региональной пожарно-спасательной части.
Чтобы вытащить юную омичку из колодца, спасатели использовали альпинистское снаряжение. После сотрудники части передали ребенка медикам и сообщили о происшествии родителям.
Напомним, что недавно в Омске прошли прения сторон по делу 59-летнего управляющего ООО «РоКАС». Предполагается, что по вине мужчины погиб ребенок. Мальчик упал с долгостроя, принадлежащего подсудимому, и получил несовместимые с жизнью травмы.