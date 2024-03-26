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Омские спасатели вытащили из колодца ребенка

Гуляла возле недостроенных домов. Омские спасатели вытащили из колодца ребенка

26 марта 2024, 13:00
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

Омские спасатели вытащили из колодца ребенка

Чтобы достать девочку, пришлось использовать альпинистское снаряжение.

В Омске ребенок провалился в колодец, это произошло во время прогулки рядом в недостроенными домами. На помощь девочке прибыли сотрудники региональной пожарно-спасательной части.

Чтобы вытащить юную омичку из колодца, спасатели использовали альпинистское снаряжение. После сотрудники части передали ребенка медикам и сообщили о происшествии родителям.

Напомним, что недавно в Омске прошли прения сторон по делу 59-летнего управляющего ООО «РоКАС». Предполагается, что по вине мужчины погиб ребенок. Мальчик упал с долгостроя, принадлежащего подсудимому, и получил несовместимые с жизнью травмы.

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#Омск#Омская область#Дети#Несовершеннолетние дети#Новости#Колодец#Анастасия Баянова#Провалиться в колодец#Провалился в колодец
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