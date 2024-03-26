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Петр Варнавский

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2024
Илья Иванов и Петр Варнавский стали владельцами теннисного центра
26 марта, 05:10
Омский депимущества потребовал почти 8 млн рублей с компании Варнавского
12 февраля, 12:50
2023
Одна из фирм Петра Варнавского и Ильи Иванова перешла к «Агромашу»
13 ноября 2023, 04:55
Петр Варнавский присоединил к одной из своих фирм «Сибирское бистро»
Его компаньон по «МК-Актив» — Илья Иванов.
26 октября 2023, 09:06
Петр Варнавский стал единственным владельцем строительной фирмы в Петербурге
13 октября 2023, 06:16
Сын спикера Варнавского стал совладельцем строительной фирмы
Петру Варнавскому теперь принадлежит половина уставного капитала ООО «ДЭК».
22 марта 2023, 09:08

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